У школах України поменшало першокласників, але для педагогів, які продовжують навчати дітей, з'явилася нова фінансова можливість. Пілотний проєкт «Гроші ходять за вчителем» розширюють на нові категорії учасників, а реєстрацію продовжили до кінця жовтня 2026 року.

Як повідомили в Міністерстві освіти і науки України, тепер долучитися до пілоту можуть педагоги 5–6 класів Нової української школи, соціальні педагоги, педагогічні працівники спеціалізованих закладів освіти та українські вчителі, які працюють в освітніх осередках за кордоном.

школа, школярі, вчитель

Педагоги 5–6 класів НУШ

Розширення пілоту стало додатковою підтримкою для вчителів базової школи. Саме на початок повномасштабної війни припав один із ключових етапів реформи: у 2022 році за новим Державним стандартом почали навчатися п'яті класи. Педагогам довелося одночасно опановувати нові підходи НУШ і працювати в умовах війни, дистанційного та змішаного навчання, вимушених переміщень і освітніх втрат.

Українські вчителі за кордоном

Окрема нова категорія — українські педагоги, які викладають в освітніх осередках за межами країни: суботніх і недільних школах, де діти вивчають українознавчий компонент. Таких верифікованих осередків зараз понад 120. Для цих учителів передбачено напрям підвищення кваліфікації «організація освітнього процесу в освітніх осередках за кордоном».

Соціальні педагоги та спеціалізовані заклади

До пілоту долучаються соціальні педагоги — для них є окремий напрям «соціально-педагогічний супровід та механізми захисту прав дитини». Можливості поширюються і на педагогічних працівників спеціалізованих закладів освіти: мистецьких, спортивних, військових і наукових ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою.

Як працює механізм «Гроші ходять за вчителем»

Держава нараховує учаснику пілоту 1500 гривень на віртуальний рахунок, а педагог самостійно обирає програму та суб'єкта підвищення кваліфікації на платформі «Вектор». На платформі вже зареєстровано понад 153 тисячі користувачів, а в межах пілоту кошти на підвищення кваліфікації отримали вже понад 38 тисяч педагогічних працівників.

Як долучитися до пілоту

Реєстрацію продовжено до кінця жовтня 2026 року — раніше термін визначали до серпня. Щоб взяти участь, потрібно зареєструватися на платформі «Вектор», дочекатися нарахування коштів на віртуальний рахунок і обрати відповідну програму підвищення кваліфікації.

Раніше Politeka повідомляла, зарплати вчителів у новому навчальному році: у МОН розповіли, хто отримає до 28 500 гривень.

Також Politeka повідомляла, школи Житомирської області зустріли 1 вересня з кадровим дефіцитом: кого найбільше бракує.

Як повідомляла Politeka, зарплати вчителів в Україні: у Кабміні розповіли, скільки платитимуть за новою системою.