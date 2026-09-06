У школах України поменшало першокласників, але для педагогів, які продовжують навчати дітей, з'явилася нова фінансова можливість. Пілотний проєкт «Гроші ходять за вчителем» розширюють на нові категорії учасників, а реєстрацію продовжили до кінця жовтня 2026 року.
Як повідомили в Міністерстві освіти і науки України, тепер долучитися до пілоту можуть педагоги 5–6 класів Нової української школи, соціальні педагоги, педагогічні працівники спеціалізованих закладів освіти та українські вчителі, які працюють в освітніх осередках за кордоном.
Педагоги 5–6 класів НУШ
Розширення пілоту стало додатковою підтримкою для вчителів базової школи. Саме на початок повномасштабної війни припав один із ключових етапів реформи: у 2022 році за новим Державним стандартом почали навчатися п'яті класи. Педагогам довелося одночасно опановувати нові підходи НУШ і працювати в умовах війни, дистанційного та змішаного навчання, вимушених переміщень і освітніх втрат.
Українські вчителі за кордоном
Окрема нова категорія — українські педагоги, які викладають в освітніх осередках за межами країни: суботніх і недільних школах, де діти вивчають українознавчий компонент. Таких верифікованих осередків зараз понад 120. Для цих учителів передбачено напрям підвищення кваліфікації «організація освітнього процесу в освітніх осередках за кордоном».
Соціальні педагоги та спеціалізовані заклади
До пілоту долучаються соціальні педагоги — для них є окремий напрям «соціально-педагогічний супровід та механізми захисту прав дитини». Можливості поширюються і на педагогічних працівників спеціалізованих закладів освіти: мистецьких, спортивних, військових і наукових ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою.
Як працює механізм «Гроші ходять за вчителем»
Держава нараховує учаснику пілоту 1500 гривень на віртуальний рахунок, а педагог самостійно обирає програму та суб'єкта підвищення кваліфікації на платформі «Вектор». На платформі вже зареєстровано понад 153 тисячі користувачів, а в межах пілоту кошти на підвищення кваліфікації отримали вже понад 38 тисяч педагогічних працівників.
Як долучитися до пілоту
Реєстрацію продовжено до кінця жовтня 2026 року — раніше термін визначали до серпня. Щоб взяти участь, потрібно зареєструватися на платформі «Вектор», дочекатися нарахування коштів на віртуальний рахунок і обрати відповідну програму підвищення кваліфікації.
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