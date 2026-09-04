У 2026/2027 навчальному році до перших класів українських шкіл пішли 243 398 дітей. Це майже вдвічі менше, ніж вісім років тому, — такі дані навело Міністерство освіти і науки.

Зміни в школах з вересня вже набули чинності, проте паралельно в освіті визріває значно серйозніший тренд. У 2026/2027 навчальному році до перших класів українських шкіл записали лише 243 398 першокласників — це майже вдвічі менше, ніж вісім років тому.

Такі дані оприлюднило ТСН з посиланням на «Главком» та Міністерство освіти і науки України. Для порівняння, у 2018/2019 навчальному році до перших класів загальноосвітніх шкіл зарахували 454 929 дітей, а ще понад 6 тисяч першокласників навчалися у спеціальних школах і спецкласах.

На скільки скоротилася кількість першокласників

Якщо порівнювати лише звичайні школи, за вісім років кількість першокласників зменшилася на 211 531 дитину — приблизно на 46,5%. Зниження було не разовим, а поступовим і майже безперервним.

За роками показник виглядав так: у 2019/2020 навчальному році першокласників було 426,3 тис., у 2020/2021 — 427 тис., у 2021/2022 — 400,5 тис., а у 2022/2023 — вже 385,6 тис. Тобто після повномасштабного вторгнення темпи скорочення пришвидшилися.

Скільки зараз учнів і вчителів

Загалом цього навчального року в 11 940 школах України навчаються понад 3,5 млн учнів та учениць. Освітній процес забезпечують більш як 366 тисяч педагогічних працівників.

Окремо в МОН звертають увагу на те, що близько 315 тисяч українських дітей на початок нового навчального року перебувають за кордоном. Для них передбачена можливість поєднувати навчання у школах країн перебування з вивченням українознавчого компонента в українських закладах освіти.

Чому це важливо для батьків

У міністерстві раніше наголошували, що під час планування освітньої політики необхідно враховувати демографічні та міграційні процеси. Менша кількість першокласників означає, що з року в рік у частині громад звужуватиметься мережа класів і шкіл, а навантаження між закладами перерозподілятиметься нерівномірно.

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