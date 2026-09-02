МОН розповіло про зміни, які стартували з нового навчального року: спрощене оцінювання учнів 5–9 класів, оновлені держстандарти та пілот профільної старшої школи в 150 ліцеях.

Нові правила доступу до школи з 1 вересня — це лише одна зі змін, які Міністерство освіти і науки запустило з нового навчального року. У відомстві пояснили, що оцінювання учнів 5–9 класів стане простішим, а старша школа готується до нової профільної моделі.

Про ключові нововведення прес-служба МОН розповіла у бліц-інтерв'ю виданню РБК-Україна. У Кабміні раніше оновили одразу чотири державні стандарти загальної середньої освіти.

Що змінилося в оцінюванні 5–9 класів

Головне послаблення для учнів і вчителів — спрощене оцінювання. Поточні оцінки тепер можна фіксувати в журналі без обов'язкових індексів груп результатів, а за семестр достатньо виставити одну оцінку з предмета чи інтегрованого курсу.

У МОН наголосили, що при цьому збережено компетентнісний підхід і академічну свободу вчителя. Тобто вчитель сам вирішує, як саме фіксувати результати, без зайвої бюрократії.

Що зміниться для учнів 5–9 класів уже зараз

На практиці це означає, що замість кількох оцінок із різними індексами груп результатів учень отримає одну зрозумілу оцінку за семестр. Батькам не потрібно додатково реєструватися чи подавати документи — зміни впроваджуються автоматично в усіх школах.

Більше історії та нові стандарти

Оновлені рішення також збільшують кількість годин на історію та громадянську освіту в 7–9 класах і оновлюють підходи до інклюзивності та безбар'єрності. Для закладів профільної середньої освіти передбачили спільні базові навчальні плани, а для спеціалізованої освіти — окремий план.

Окремо закріплено українознавчий компонент для дітей, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. А ті, хто навчався не за програмою НУШ, зможуть завершити 10–11 класи за програмою, за якою починали.

Старша профільна школа: пілот у 150 ліцеях

З 1 вересня 2026 року 150 академічних ліцеїв по всій Україні починають працювати за новою моделлю навчання в 10–12 класах. Впродовж року вони апробуватимуть нові освітні програми, профілі та вибіркові курси.

Також планують відпрацювати індивідуальні освітні траєкторії учнів, запустити кар'єрних освітніх радників і продовжити навчання педагогів. За результатами пілоту МОН скоригує рішення, щоб із 1 вересня 2027 року запустити профільну старшу школу по всій країні.

Додатково оновлений Порядок визнання результатів навчання учнів та молоді з тимчасово окупованих територій набуде чинності з 1 січня 2027 року.