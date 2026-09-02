Безкоштовне житло для ВПО в Київській області у наведених випадках передбачає не лише проживання.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області пропонують у кількох населених пунктах, але в багатьох випадках від майбутніх мешканців очікують допомоги по господарству або підтримки літніх людей, повідомляє Politeka.



Про це повідомляють на сайті Допомагай.

У селі Щасливе Бориспільського району готові поселити одну жінку. Для неї передбачена окрема кімната у трикімнатному будинку із садом, кухнею, ванною та туалетом. Опалення забезпечує котел, гарячу воду — колонка.

Господиня попереджає, що разом із нею проживають чотири врятовані собаки та старий пес. Тому майбутня мешканка має добре ставитися до тварин і не боятися їх.

Натомість від неї очікують нескладної допомоги з хворою матір’ю. Йдеться про те, щоб залишатися поруч у ті моменти, коли власниці потрібно ненадовго залишити оселю.

Ще одну пропозицію оприлюднили у Вишгородському районі. Окрему кімнату на тривалий термін готові надати самотній жінці віком від 50 до 60 років.

Помешкання розташоване у приватному будинку, де також живе 84-річна мати власника. Від майбутньої мешканки потрібна посильна побутова допомога: приготування їжі, прибирання, спілкування та підтримання порядку.

У будинку є ванна, туалет, газовий котел, піч, Wi-Fi, сад, невелика земельна ділянка, погріб і господарська споруда. Поруч знаходяться ліс та Десна. До Києва — близько 20 кілометрів.

У столиці, на Вигурівському бульварі, доступна окрема кімната у двокімнатній квартирі. Варіант розрахований на двох осіб і передбачає можливість тривалого проживання.

Розглядають жінок віком від 35 до 55 років, а також жінку з чоловіком або дитиною до 11 років. Від мешканців очікують допомоги з приготуванням їжі, прибиранням та іншими домашніми справами для літніх людей.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області у наведених випадках передбачає не лише проживання, а й певну участь у повсякденному житті господарів.

Важливими умовами залишаються відповідальність, охайність та відсутність шкідливих звичок. Перед переїздом варто особисто оглянути помешкання, обговорити обов’язки, оплату комунальних послуг і тривалість перебування.

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