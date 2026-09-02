Пацієнти з діабетом II типу, які потребують інсулінотерапії, зможуть безоплатно отримувати тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові за державною програмою "Доступні ліки". Раніше така можливість була лише в хворих на діабет I типу.

Графіки відключення світла в Черкаській області на цей тиждень — не єдина тема, що зараз обговорюють жителі регіону. У Черкаській області розширили державну програму "Доступні ліки": тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові тепер можуть безоплатно отримувати і пацієнти з діабетом II типу, які потребують інсулінотерапії.

Про це повідомили в Черкаській обласній державній адміністрації. Це стало можливим після найбільшого розширення державної програми реімбурсації за весь час її існування: до переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення додали ще 260 торгових назв.

Раніше тест-смужки за програмою "Доступні ліки" могли отримувати лише пацієнти з діабетом I типу. Тепер опцію розширили і на тих, у кого діагностовано діабет II типу, але хвороба вимагає щоденного введення інсуліну. Тобто безоплатний контроль рівня цукру став доступним для значно більшої кількості людей, яким раніше доводилося купувати смужки за власні гроші.

Щоб отримати тест-смужки безоплатно, пацієнту потрібен електронний рецепт. Його виписує сімейний лікар або ендокринолог, з яким укладено декларацію. Далі з цим рецептом потрібно звернутися в одну з аптек, що беруть участь у програмі "Доступні ліки" і мають договір із Національною службою здоров'я України.

Як отримати тест-смужки безоплатно

Алгоритм простий:

зверніться до сімейного лікаря або ендокринолога для виписування електронного рецепта;

уточніть у лікаря, які саме тест-смужки призначені й у якій кількості;

знайдіть найближчу аптеку з позначкою "Доступні ліки" — актуальний перелік є на сайті НСЗУ або в застосунку;

покажіть рецепт фармацевту й отримайте смужки безкоштовно або з невеликою доплатою залежно від конкретної торгової назви.

У Черкаській області програмою користуються пацієнти в аптеках, які уклали відповідні договори з НСЗУ. Точний перелік таких аптек можна уточнити в сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77. Важливо не плутати: безоплатною є лише частина тест-смужок, які ввійшли до реєстру, тож вартість конкретного виробу варто перевірити в аптеці перед отоваренням рецепта.

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