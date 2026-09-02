Пациенты с диабетом II типа, нуждающиеся в инсулинотерапии, смогут бесплатно получать тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови по государственной программе "Доступные лекарства". Раньше такая возможность была только у больных диабетом I типа.

Графики отключения света в Черкасской области на этой неделе — не единственная тема, которую сейчас обсуждают жители региона. В Черкасской области расширили государственную программу "Доступные лекарства": тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови теперь могут бесплатно получать и пациенты с диабетом II типа, нуждающиеся в инсулинотерапии.

Об этом сообщили в Черкасской областной государственной администрации. Это стало возможным после крупнейшего расширения государственной программы реимбурсации за всё время её существования: в перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения добавили ещё 260 торговых наименований.

Раньше тест-полоски по программе "Доступные лекарства" могли получать только пациенты с диабетом I типа. Теперь опцию расширили и на тех, у кого диагностирован диабет II типа, но болезнь требует ежедневного введения инсулина. То есть бесплатный контроль уровня сахара стал доступен значительно большему числу людей, которым раньше приходилось покупать полоски за собственные средства.

Чтобы получить тест-полоски бесплатно, пациенту нужен электронный рецепт. Его выписывает семейный врач или эндокринолог, с которым заключена декларация. Далее с этим рецептом нужно обратиться в одну из аптек, участвующих в программе "Доступные лекарства" и имеющих договор с Национальной службой здоровья Украины.

Как получить тест-полоски бесплатно

Алгоритм простой:

обратитесь к семейному врачу или эндокринологу для выписывания электронного рецепта;

уточните у врача, какие именно тест-полоски назначены и в каком количестве;

найдите ближайшую аптеку с пометкой "Доступные лекарства" — актуальный перечень есть на сайте НСЗУ или в приложении;

покажите рецепт фармацевту и получите полоски бесплатно или с небольшой доплатой в зависимости от конкретного торгового наименования.

В Черкасской области программой пользуются пациенты в аптеках, заключивших соответствующие договоры с НСЗУ. Точный перечень таких аптек можно уточнить у семейного врача или по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77. Важно не путать: бесплатной является лишь часть тест-полосок, вошедших в реестр, поэтому стоимость конкретного изделия стоит проверить в аптеке перед погашением рецепта.

Ранее Politeka сообщала, зарядите телефоны и павербанки: опубликованы графики отключения света в Черкасской области 1 и 2 сентября.

Также Politeka сообщала, 11 часов подряд без электричества: где будут отключать свет с 31 августа по 6 сентября в Черкасской области.

Как сообщала Politeka, денежная помощь в Черкасской области: кому гарантируют выплаты.