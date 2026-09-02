Пенсионный фонд обновил показатели средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы: за апрель — 25 001,55 грн, за май — 25 636,03 грн, за июнь — 28 169,69 грн. За квартал показатель вырос сразу на 3 168,14 грн, или на 12,7%.

Доплата к пенсии в Украине — не единственное изменение, о котором стоит знать: в конце августа Пенсионный фонд утвердил новые показатели средней заработной платы, которые напрямую влияют на размер будущих выплат. Именно эти цифры по закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитываются при расчете пенсии.

Как сообщает Фокус, ПФУ обновил показатели средней заработной платы (дохода), с которой фактически уплачивались страховые взносы. Новые данные относятся ко второму кварталу 2026 года — с апреля по июнь.

Утвержденные значения следующие:

апрель — 25 001,55 грн;

май — 25 636,03 грн;

июнь — 28 169,69 грн.

За два месяца показатель вырос на 3 168,14 грн, или примерно на 12,7%. Наибольший скачок зафиксирован в июне: по сравнению с маем средняя зарплата, с которой уплачены взносы, прибавила еще 2 533,66 грн — почти 10%.

В фонде подчеркивают: эти цифры не означают автоматического повышения всех уже назначенных пенсий. Показатель средней зарплаты — один из параметров формулы, на его основе определяется индивидуальный коэффициент заработка человека. Кроме того, учитываются страховой стаж и другие предусмотренные законодательством составляющие.

Для будущих пенсионеров рост показателя важен: чем выше средняя зарплата, с которой уплачены взносы, тем заметнее становится разница между индивидуальным заработком человека и средним по стране. В то же время 28 169,69 грн — это не та зарплата, которую автоматически возьмут за основу для расчета выплат конкретного человека.

Какие документы нужны для оформления пенсии

Адвокат, управляющий партнер АО «Winner Partners» Сергей Литвиненко напомнил, что перед выходом на пенсию стоит заранее подготовить пакет документов. Прежде всего речь идет о:

паспорт гражданина Украины или ID-карту со справкой о регистрации места жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

цветную фотографию для пенсионного удостоверения;

оригинал трудовой книжки или выписку из реестра застрахованных лиц за периоды после 1 января 2004 года.

Мужчинам обязательно нужен военный билет или справка из военкомата, а для зачисления периодов обучения по дневной форме до 2004 года — диплом и справка из учебного заведения. Женщинам советуют добавить свидетельства о рождении детей и свидетельство о браке в случае смены фамилии — это позволяет зачесть в стаж период ухода за ребенком до трех лет.

По желанию можно предоставить справку о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года, а для получения выплат на карту — заранее оформить справку с реквизитами IBAN. Подать готовый пакет можно лично в любом сервисном центре ПФУ или дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ либо приложение «Дия» с квалифицированной электронной подписью.

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