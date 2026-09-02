Вареники с картофелем — одно из самых популярных украинских блюд, а этот рецепт предлагает простое тесто на сметане и молоке, которое легко лепить и которое не рвется во время варки.

Рецепт домашних вареников с вишней мы уже публиковали — а вареники с картофелем готовятся по совсем другому принципу: тесто здесь мягче и требует более долгого отдыха, чтобы хорошо держать форму. Это настоящая классика домашней кухни, которую готовили еще бабушки, — простое тесто на яйце, сметане и молоке, которое легко раскатать и которое хорошо держит сочную картофельную начинку. Главное преимущество этого рецепта — тесто получается мягким и эластичным, а вареники не разваливаются во время варки.

Ингредиенты для вареников с картофелем

Для теста:

1 крупное яйцо

2 ст. ложки сметаны

180 мл воды

300 мл молока (2% или обычного)

около 625 г пшеничной муки (5 стаканов), плюс примерно 125 г (1 стакан) для подсыпки

Для начинки: отварной картофель, растертый в пюре, с обжаренным луком — по вкусу.

Для подачи: растопленное масло, бекон и лук для жареной заправки (зажарки), сметана.

Как приготовить вареники с картофелем: пошагово

Взбейте яйцо со сметаной до однородности.

Добавьте молоко и воду, еще раз перемешайте до однородной жидкости.

Постепенно, по одному стакану, вмешайте муку лопаткой.

Выложите тесто на подсыпанную мукой поверхность и вымешивайте руками 6-8 минут, добавляя муку (примерно еще 1 стакан), пока тесто не станет мягким и не перестанет липнуть к рукам. Главное — не переусердствуйте с мукой, иначе тесто станет слишком жестким и его будет трудно раскатать.

Накройте тесто миской и оставьте при комнатной температуре примерно на 1 час — именно этот отдых делает тесто эластичным и не дает вареникам разваливаться во время варки.

Разделите тесто на 4-6 частей. Работайте с одной частью, остальные держите накрытыми пищевой пленкой.

Сформируйте из кусочка теста жгут и отрезайте небольшие шарики, чуть крупнее жевательной резинки. Раскатайте каждый на подсыпанной мукой поверхности до толщины примерно 3 мм и диаметра около 7-8 см.

Выложите в центр каждого кружочка картофельную начинку, сложите пополам в форме полумесяца и плотно защипните края пальцами. Выкладывайте готовые вареники на доску, подсыпанную мукой, до варки.

Доведите до кипения большую кастрюлю подсоленной воды. Опускайте вареники партиями. После того как они поднимутся на поверхность, варите еще 2-3 минуты, затем достаньте шумовкой.

Полейте вареники растопленным маслом и повторите с остальным тестом и начинкой.

Подавайте вареники с картофелем горячими, политыми растопленным маслом и щедро присыпанными зажаркой — обжаренными на смальце луком и беконом, а также с ложкой сметаны. Готовые вареники хорошо хранятся в морозильной камере: выложите их незакрытыми на доску, заморозьте, а затем пересыпьте мукой и переложите в пакет — так они останутся свежими несколько месяцев.

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