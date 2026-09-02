Винегрет — это классический овощной салат из свеклы, картофеля и огурцов, который готовят без майонеза, а лишь с маслом, поэтому он получается легким и полезным. Этот рецепт винегрета особенно удобен, потому что салат можно приготовить заранее и хранить в холодильнике несколько дней.

Рецепт идеального салата Шуба мы уже публиковали — а винегрет готовится совсем по-другому, без рыбы и майонеза, но с таким же ярким свекольным цветом.

Винегрет — один из самых известных овощных салатов на постсоветском пространстве. Его готовят на праздники, дни рождения и особенно на новогодний стол, и редко найдется человек, который хотя бы раз не попробовал это блюдо. Главные ингредиенты винегрета — свекла, картофель, морковь и соленые огурцы, а вместо майонеза салат заправляют маслом, благодаря чему он получается легким, сытным и полностью растительным.

Ингредиенты для винегрета

свекла — 4 крупных штуки

картофель — 1 очень крупная или 2 крупные картофелины (лучше желтый, например «юконское золото», или красный)

морковь — 3 крупных штуки

лук белый — примерно 60-70 г (1/3 стакана), мелко нарезанный

соленые огурцы (не маринованные сладкие) — 4 маленьких

масло оливковое — 2 столовые ложки

масло кунжутное жареное — 1 столовая ложка (по желанию, для приближения к вкусу подсолнечного масла)

соль — 1 чайная ложка

черный перец молотый — по вкусу

Для винегрета лучше брать твердую, свежую свеклу — вялые корнеплоды означают, что овощ старый. Подойдет и варёная свекла в вакуумной упаковке или консервированная, только промойте её холодной водой. Моркови должно быть немного, чтобы она не делала салат слишком сладким. Картофель выбирайте рассыпчатый, а не тот, что разваривается и плохо держит форму. Вместо белого лука можно взять красный, а вместо соленых огурцов — квашеную капусту.

Как приготовить винегрет: пошагово

Свеклу варите отдельно от моркови и картофеля, иначе все овощи окрасятся в розовый цвет. Положите свеклу в кастрюлю, залейте холодной водой, накройте крышкой, доведите до кипения, уменьшите огонь до слабого и варите примерно 1 час, до тех пор, пока свекла легко прокалывается ножом.

Одновременно в другой кастрюле отварите морковь и картофель: залейте холодной водой, накройте крышкой, доведите до кипения и варите на слабом огне 20-30 минут, до тех пор, пока овощи легко прокалываются ножом.

Слейте воду из обеих кастрюль и оставьте овощи остывать без крышки, пока их нельзя будет безопасно взять в руки — это займет примерно 2 часа. Не чистите овощи перед варкой, иначе они разварятся.

Очистите свеклу, морковь и картофель ножом для чистки овощей (морковь легче чистить поперек, а не вдоль) и нарежьте все овощи одинаковыми маленькими кубиками. Мелко нарежьте соленые огурцы и лук.

Переложите все нарезанные ингредиенты в большую миску. Полейте оливковым маслом и кунжутным маслом (если используете), добавьте соль и черный перец. Осторожно, но тщательно перемешайте, чтобы всё соединилось равномерно.

Поставьте винегрет в холодильник примерно на 2 часа, после чего попробуйте на вкус и при необходимости добавьте специй. Подавайте салат охлажденным.

Готовый винегрет хранится в закрытом контейнере в холодильнике примерно 4 дня, а его вкус становится даже насыщеннее на следующий день, когда все ингредиенты успевают промариноваться. Замораживать салат не стоит — после разморозки овощи превращаются в кашу. Подавайте винегрет как самостоятельное блюдо с ржаным хлебом или как гарнир к мясу на пикнике или праздничном столе.

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