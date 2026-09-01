Физического дефицита продуктов в Украине не прогнозируют: страна производит в 3–4 раза больше продовольствия, чем потребляет. В Украинской ассоциации ритейлеров объяснили, почему с полок магазинов временно исчезают отдельные товары, и призвали покупать любимые продукты в привычных объемах.

Дефицит продуктов в Днепре и других городах ритейлеры объясняют не нехваткой еды, а логистикой. В Украинской ассоциации ритейлеров (Ukrainian Food Retail Alliance) призвали покупать любимые товары в привычных объемах и не создавать ажиотажа.

Как сообщает РБК-Украина, физического дефицита продуктов в Украине не ожидается: страна производит в 3–4 раза больше продукции, чем потребляет. Проблема — в уничтоженных распределительных центрах и складах.

Из-за ударов по складам доставка отдельных товаров может занимать до недели вместо привычных 24–72 часов. Только в Киеве и области, по оценке Dragon Capital, выведено из строя около 400 тыс. кв. м складской недвижимости класса А, а в целом по Украине — почти 500 тыс. кв. м, то есть около 30% таких площадей.

Первыми с полок могут исчезать молочные продукты, охлажденное мясо и рыба, свежие овощи и фрукты, замороженная продукция — все, что требует непрерывной холодовой цепи. В таком случае речь идет не о пустых магазинах, а о ситуации, когда на несколько дней исчезает конкретный бренд или позиция, а сеть заменяет ее другой.

Цены могут вырасти именно из-за дополнительных логистических расходов. По прогнозам, молочные и мясные товары точечно могут подорожать на 5–10%, а молочка осенью — до 20%, хотя в Союзе молочных предприятий называют более сдержанный сценарий: в сентябре в среднем +3–5%. Гречка, по данным Минагрополитики, может прибавить до 15%: средняя цена в июле составляла 75,17 грн/кг.

Стоит ли скупать продукты про запас

Ритейлеры советуют не паниковать: запаса продуктов на две недели вполне достаточно, а ажиотажные закупки могут сами создать искусственный дефицит. Украинцев просят покупать любимые товары в привычных объемах — тогда полки будут наполняться быстрее.

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