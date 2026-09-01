Фізичного дефіциту продуктів в Україні не прогнозують: країна виробляє у 3–4 рази більше їжі, ніж споживає. В Українській асоціації ритейлерів пояснили, чому на полицях магазинів тимчасово зникають окремі товари, і закликали купувати улюблені продукти у звичних обсягах.

Дефіцит продуктів у Дніпрі та інших містах ритейлери пояснюють не браком їжі, а логістикою. В Українській асоціації ритейлерів (Ukrainian Food Retail Alliance) закликали купувати улюблені товари у звичних обсягах і не створювати ажіотажу.

Як повідомляє РБК-Україна, фізичного дефіциту продуктів в Україні не очікується: країна виробляє у 3–4 рази більше продукції, ніж споживає. Проблема — у знищених розподільчих центрах і складах.

Через удари по складах доставка окремих товарів може тривати до тижня замість звичних 24–72 годин. Лише в Києві та області, за оцінкою Dragon Capital, виведено з ладу близько 400 тис. кв. м складської нерухомості класу А, а загалом по Україні — майже 500 тис. кв. м, тобто близько 30% таких площ.

Першими з полиць можуть зникати молочні продукти, охолоджене м’ясо та риба, свіжі овочі й фрукти, заморожена продукція — усе, що потребує безперервного холодового ланцюга. У такому разі йдеться не про порожні магазини, а про ситуацію, коли на кілька днів зникає конкретний бренд чи позиція, а мережа замінює її іншою.

Ціни можуть зрости саме через додаткові логістичні витрати. За прогнозами, молочні та м’ясні товари точково можуть подорожчати на 5–10%, а молочка восени — до 20%, хоча у Спілці молочних підприємств називають стриманіший сценарій: у вересні в середньому +3–5%. Гречка, за даними Мінагрополітики, може додати до 15%: середня ціна в липні становила 75,17 грн/кг.

Чи варто скуповувати продукти про запас

Ритейлери радять не панікувати: запасу продуктів на два тижні цілком достатньо, а ажіотажні закупівлі можуть самі створити штучний дефіцит. Українців просять купувати улюблені товари у звичних обсягах — тоді полиці наповнюватимуться швидше.

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