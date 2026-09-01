Котлети з курячої грудки готуються простіше, ніж може здатися: достатньо розкрити грудку "як книжку", рівномірно відбити та обваляти в хрусткому панко, щоб отримати ресторанну страву вдома.

Рецепт карбонари з куркою ми вже публікували — а котлети з курячої грудки готуються за зовсім іншим принципом: тут головне не соус, а правильна техніка нарізання й паніровки м'яса.

Котлети з курячої грудки — це хрусткі золотисті шматочки м'яса в паніровці з панірувальних сухарів, усередині яких ховається соковита та ніжна серединка. Це універсальна база, яку потім можна доповнити улюбленим соусом чи топінгом, і саме тому цей рецепт варто мати в запасі кожній господині.

Інгредієнти для котлет з курячої грудки

куряча грудка без кістки та шкіри — 2 шт. (приблизно 700 г загалом)

пшеничне борошно — 60 г (½ склянки)

яйця великі — 2 шт.

кошерна сіль — за смаком (орієнтовно 1,5 чайної ложки для приправлення курки)

панірувальні сухарі панко — приблизно 320 мл (1⅓ склянки)

рослинна олія для смаження — приблизно 240 мл (1 склянка)

лимон, нарізаний часточками — для подачі

Як приготувати котлети з курячої грудки: покроково

Покладіть одну грудку на розробну дошку. Тримаючи ніж паралельно до дошки, розріжте з товщого боку, не дорізаючи приблизно на три чверті. Розгорніть верхню частину, наче відкриваєте книжку, і довершіть розділення грудки на дві тонші частини. Повторіть із другою грудкою — матимете чотири котлети.

Застеліть лоток решіткою. На робочій поверхні розкладіть шматок плівки, покладіть два шматки курки на відстані приблизно 2,5 см одне від одного, накрийте другим шаром плівки. Тупим боком кухонного молотка або скалкою обережно відбийте курку до однакової товщини близько 0,6 см. Перекладіть на решітку і повторіть із рештою котлет.

У одну неглибоку миску насипте борошно, у другу розбийте яйця зі щіпкою солі й розмішайте, у третю — насипте панко.

Присипте курку з усіх боків приблизно 1,5 чайної ложкою солі. Обваляйте у борошні, струсивши зайве, занурте в яйця, давши стекти надлишку, а потім обваляйте в панко, легко притискаючи сухарі, щоб вони добре прилипли. Поверніть котлети на решітку.

У велику важку каструлю з термометром для фритюру налийте олію шаром близько 1,25 см. Розігрійте на середньо-високому вогні до 175-180°C — якщо кинути в олію сухарик панко, він має одразу зашипіти.

Обережно викладіть дві котлети в один шар. Смажте до золотистої скоринки з одного боку близько 2-3 хвилин, переверніть щипцями чи лопаткою і смажте ще 2-3 хвилини з другого боку. Готовність перевіряйте термометром — у найтовщій частині має бути 74°C.

Перекладіть готові котлети на тарілку з паперовим рушником і легко присипте сіллю. Повторіть із рештою двох котлет, регулюючи вогонь, щоб зберегти стабільну температуру олії.

Подавайте котлети з курячої грудки одразу, з часточками свіжого лимона.

Готові котлети найкраще смакують свіжими — щойно вони охолоджуються, хрустка скоринка втрачає текстуру. Якщо лишилися шматочки, зберігайте їх у щільно закритому контейнері в холодильнику до 3 днів. Перед подачею дайте котлетам полежати 15 хвилин за кімнатної температури, а потім підігрійте під грилем — так вони частково повернуть хрусткість.

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