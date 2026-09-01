У Полтаві на базі обласної клінічної лікарні імені М. В. Скліфосовського відкрили «Простір турботи» — місце, де ветерани, ветеранки та військовослужбовці можуть отримати комплексний супровід під час лікування і реабілітації.

Допомога ветеранам у Полтавській області розширюється — у Полтаві на базі обласної клінічної лікарні імені М. В. Скліфосовського запрацював «Простір турботи» для захисників, які проходять лікування та відновлення після служби.

Про відкриття повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України. Новий простір облаштували так, щоб ветеран міг отримати необхідні консультації та підтримку безпосередньо під час перебування в лікарні — не витрачаючи часу на поїздки в окремі установи.

Які послуги можна отримати

У «Просторі турботи» облаштовано зони для консультацій, спілкування та відпочинку. Ветерани, ветеранки та військовослужбовці можуть отримати допомогу з питань лікування й реабілітації, державних програм і соціальних гарантій, а також психологічну підтримку.

У лікарні вже працюють два фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Крім того, у реабілітаційній екосистемі закладу діє Регіональний реабілітаційний центр Центру «Ветеран», де військовослужбовці та ветерани проходять лікування й комплексну реабілітацію.

Безбар'єрність і доступність

Окрему увагу приділили безбар'єрності: відремонтували вхідну групу та санвузол, щоб забезпечити зручний і доступний маршрут для людей із різними потребами, зокрема для тих, хто користується кріслом колісним.

Хто може звернутися і куди йти

Звернутися по допомогу можуть ветерани, ветеранки та військовослужбовці, які проходять лікування або реабілітацію в обласній клінічній лікарні імені М. В. Скліфосовського. Простір відкритий на базі саме цього закладу, тож супровід і консультації доступні прямо під час перебування в лікарні.

В урочистому відкритті взяли участь міністр у справах ветеранів України Віталій Кім, його заступник Руслан Приходько, ветерани та ветеранки, медичні працівники, партнери й представники місцевої влади та громадськості.

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