Орендарі в Україні конкурують за квартиру вчетверо активніше, ніж покупці: у деяких областях на одне оголошення припадає понад 40 відгуків.

Оренда квартир в Україні дедалі більше схожа на змагання: на одне оголошення про однокімнатне житло в довгострокову оренду відгукуються в середньому вчетверо більше людей, ніж під час купівлі. Такі підрахунки оприлюднила команда OLX Нерухомість, про що пише 24 Канал.

Де найбільше охочих купити квартиру

На вторинному ринку лідирує Кіровоградська область — 11,2 відгука на одне оголошення про продаж однокімнатної квартири. Майже впритул Черкаська область із показником 11,1.

Далі йдуть Волинська область (9,1), Чернівецька (8,2) та Житомирська (6,9). Порівняно високу активність покупців фіксують також у Полтавській (6,2), Львівській (5,9), Миколаївській (5,6), Тернопільській (5,2) і Дніпропетровській (5,1) областях.

Найменше відгуків на продаж припадає на Одеську та Івано-Франківську області — по 2,1, а також Рівненську (2,4). На думку аналітиків, це може пояснюватися вищими цінами, особливостями попиту та безпековою ситуацією.

Де орендарів значно більше

У довгостроковій оренді конкуренція набагато гостріша. Беззаперечний лідер — Черкаська область, де на одне оголошення відгукуються в середньому 40,2 людини. У Житомирській і Кіровоградській областях показник становить по 38,4 відгука.

Високий попит також у Харківській області (30,5), Чернівецькій (30,2), Полтавській (29,2) та Хмельницькій (28,5). Найменше охочих орендувати однокімнатну квартиру в Сумській (18) та Херсонській (17,7) областях.

Чому цифри такі високі

Як пояснюють в OLX Нерухомість, велика кількість відгуків не завжди означає винятково високий попит. «Високий показник може формуватися й тоді, коли на ринку просто менше доступних квартир», — зазначила керівниця сектору з розвитку продажів Оксана Остапчук. На ситуацію також впливають внутрішня міграція, доступність житла, кількість пропозицій та безпекова ситуація.

Цікаво, що на Харківщині на продаж однокімнатної квартири припадає лише 3,4 відгука, а на довгострокову оренду — вже 30,5. Нагадаємо, у липні 2026 року найдешевшу оренду фіксували в Херсонській області, тоді як Київ лишався лідером із середньою ціною 30 тисяч гривень за однокімнатну квартиру.

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