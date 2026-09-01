Як дізнатися тариф Київстар, якщо ви забули, який саме пакет підключено, — насправді це займає менше хвилини. Оператор зібрав кілька простих способів: від короткого USSD-запиту до перевірки в застосунку.

Заощадити на тарифах Київстар, Vodafone та lifecell можна, якщо точно знати свій пакет. Але чимало абонентів не пам'ятають, який саме тариф підключено, тож переплачують за зайві хвилини та гігабайти. Київстар пояснив, як дізнатися тариф за лічені секунди.

Як повідомляє офіційна сторінка підтримки Київстар, є одразу кілька способів перевірити свій тарифний план. Вони підходять і власникам смартфонів, і тим, хто користується звичайним кнопковим телефоном.

Чотири способи перевірити тариф

На сайті Київстар — авторизуйтеся в особистому кабінеті, і підключений тариф одразу з'явиться на екрані.

— авторизуйтеся в особистому кабінеті, і підключений тариф одразу з'явиться на екрані. USSD-запит *100*01*2# — наберіть комбінацію, і ви побачите назву свого тарифного плану.

— наберіть комбінацію, і ви побачите назву свого тарифного плану. У застосунку «Мій Київстар» — відкрийте додаток, інформація про тариф відображається в профілі абонента.

— відкрийте додаток, інформація про тариф відображається в профілі абонента. За номером 466*66 — зателефонуйте на вказаний номер, щоб дізнатися тариф.

Як дізнатися тариф, якщо немає інтернету

Найшвидший варіант — USSD-запит *100*01*2#. Він працює на будь-якому телефоні навіть без смартфона та мобільного інтернету: достатньо набрати комбінацію і натиснути клавішу виклику.

Якщо зручніше зателефонувати, можна скористатися номером 466*66. Для загальних питань щодо мобільного зв'язку діє гаряча лінія 466 — безкоштовно з номерів Київстар по Україні, а з інших мереж — 0 800 300 466.

В оператора також нагадують: якщо після заміни тариф не змінився, варто перевірити статус заявки або звернутися до служби підтримки, щоб уникнути несподіваних списань.

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