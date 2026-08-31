Продуманий запас продуктів виручає не лише на кухні щодня, а й тоді, коли звичний графік руйнується: негода, порожні полиці в магазинах або надто завантажений тиждень.

Продукти тривалого зберігання та продуманий запас продуктів допомагають пережити ситуації, коли звичний розклад руйнується. Ідеться про негоду, тимчасовий дефіцит у магазинах або просто надто завантажений тиждень, коли немає часу йти по свіжі продукти.

У коморі корисно тримати набір злаків. Найкраще зберігаються довгозернистий рис басматі та полба, які пасують практично до будь-якої страви як універсальний гарнір. Поруч варто поставити булгур, кіноа, гречку й вівсяні пластівці — із них швидко готується ситний сніданок або гарнір.

Консерви, паста та кускус

Консервована квасоля та нут — одні з найзручніших продуктів тривалого зберігання. Нут підходить для хумусу, супів чи тушкування зі спеціями та кокосовим молоком, а за потреби його можна їсти навіть холодним, промивши водою. Бобові місяцями, а іноді й роками не псуються і є джерелом рослинного білка, клітковини, заліза та калію.

Сухі макаронні вироби зберігаються від одного до двох років. Достатньо змішати гарячу пасту з вершковим маслом і тертим пармезаном — і простий обід готовий. Кускус готується ще швидше: його заливають окропом на кілька хвилин, і він робить салати ситнішими. Рибні консерви — тунець, скумбрія чи шпроти — додають доступний білок і добре поєднуються з хлібом, крекерами чи салатом із квасолею.

Спеції, томатна паста та перекуси

Сушені трави з часом втрачають аромат, тому набір із кмину, коріандру, італійських трав або гострого перцю варто періодично оновлювати. Вони повністю змінюють смак навіть звичайної вареної квасолі. Томатну пасту зручніше купувати в тубах: її не обов'язково використовувати всю за один раз, на відміну від бляшанки. У критичній ситуації допомагають і готові томатні соуси в банках.

Горіхи — мигдаль, волоські, фісташки чи кеш'ю — взагалі не потребують приготування. Жменя забезпечує корисними жирами, білком і клітковиною та швидко тамує голод. Крекери або сухе печиво готові до вживання будь-якої миті й замінюють свіжий хліб: на них можна намазати арахісову пасту або викласти рибні консерви. Цільнозернові крекери містять більше клітковини й насичують краще.

Як зібрати базовий запас

Починати варто з невеликого набору: по одній упаковці круп, кілька банок бобових і рибних консервів, пачка макаронів, туба томатної пасти, пакет горіхів і пачка крекерів. Такий запас не займає багато місця, але дозволяє приготувати повноцінний обід навіть тоді, коли магазин недоступний. Головне — періодично оновлювати продукти та не зберігати їх у вологих чи теплих місцях.

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