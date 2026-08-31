Працюючі пенсіонери можуть отримати перерахунок виплат, не чекаючи наступного року. У Пенсійному фонді пояснили, за яких умов варто звернутися із заявою вже у вересні.

Пенсійне забезпечення в Україні цього вересня зазнає змін для окремих категорій — у Пенсійному фонді розповіли про механізм перерахунку виплат для тих, хто продовжує працювати після виходу на заслужений відпочинок.

Щороку з 1 квітня Пенсійний фонд автоматично перераховує виплати працюючим пенсіонерам. Право на такий перерахунок мають люди, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжили працювати та станом на 1 березня накопичили щонайменше 24 місяці страхового стажу. Як повідомляє видання Новини.LIVE з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, це стандартна процедура, яка відбувається без участі пенсіонера.

Існує й інша підстава для автоматичного перерахунку. Якщо після призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло не менше двох років, перерахунок проводять навіть тоді, коли за цей час людина накопичила менше ніж 24 місяці страхового стажу. У такому разі враховується фактично накопичений стаж.

Якщо пенсіонер накопичив необхідні 24 місяці страхового стажу вже після 1 березня, він може самостійно звернутися до Пенсійного фонду із заявою про перерахунок. Наприклад, людина продовжує працювати після виходу на пенсію і набрала 24 місяці стажу саме у вересні — тоді вона може подати заяву до ПФУ, щоб провести перерахунок одразу після набору необхідного стажу, не чекаючи квітня наступного року.

При перерахунку, якщо станом на 1 березня людина має не менше 24 місяців страхового стажу, враховується саме цей стаж. Також у певних випадках може братися до уваги заробіток, який пенсіонер отримував після призначення або попереднього перерахунку пенсії — якщо це дає вигідніший результат. Водночас для перерахунку може використовуватися й той заробіток, що вже враховувався при призначенні пенсії.

За наявними даними, в Україні близько 2,8 млн пенсіонерів продовжують працювати після виходу на пенсію. Розмір пенсій у країні суттєво різниться: станом на 1 липня середня пенсія становила 7 273 гривні, а медіанна — близько 5 300 гривень. Майже 5 мільйонів пенсіонерів отримували менше ніж 5 300 гривень на місяць, ще близько 2,7 мільйона людей мали пенсію до 4 000 гривень.

Пенсійний фонд також оновлює показники середньої заробітної плати, які використовуються для розрахунку пенсій. За даними ПФУ, показник середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески та яка враховується при розрахунку пенсії, за червень 2026 року становив 28 169,69 гривень.

Як подати заяву на перерахунок пенсії

Працюючим пенсіонерам, які накопичили 24 місяці страхового стажу після 1 березня, варто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та трудову книжку або інші документи, що підтверджують страховий стаж. Подати заяву можна також онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Фахівці Пенсійного фонду радять не зволікати: що раніше подати заяву після досягнення необхідних 24 місяців стажу, то швидше буде проведено перерахунок і призначено підвищену виплату. Якщо після призначення або попереднього перерахунку набрано менше 24 місяців стажу, а два роки ще не минули, автоматичний перерахунок за цією підставою не проводитиметься.

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