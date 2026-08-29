У вересні 2026 року окремі категорії українців отримають гарантовану державою мінімальну пенсію на рівні 6200 гривень — це значно більше за стандартний прожитковий мінімум. У Пенсійному фонді розповіли, хто саме має право на підвищені суми.

Пенсійні виплати в Україні у вересні передбачають особливі гарантії для громадян зі статусом учасника бойових дій (УБД) — саме їм держава забезпечує мінімальну пенсію на рівні 6197 гривень. Ця сума майже в 2,4 раза перевищує стандартний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який у 2026 році становить 2595 гривень.

Як повідомляють Новини.LIVE, відповідне право закріплене нормами статті 115 закону №1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Саме цей документ гарантує учасникам бойових дій підвищений рівень пенсійного забезпечення.

З чого складається пенсія УБД

Щомісячні виплати для учасників бойових дій формуються з трьох складових. Перша — доплата в розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на поточний рік. У 2026 році ця надбавка складає 648 гривень — сума зросла, оскільки прожитковий мінімум підвищили до 2595 гривень.

Друга складова — цільова грошова допомога на прожиття, передбачена для цієї категорії громадян. Третя — державна адресна допомога до пенсії, яка призначається, якщо загальний розмір виплат разом із доплатами, підвищеннями та індексацією не досягає мінімального гарантованого рівня.

У підсумку мінімальний гарантований рівень пенсії для учасників бойових дій у 2026 році становить 6197 гривень. Усі відповідні суми розраховуються та призначаються автоматично під час оформлення пенсії за віком.

Достроковий вихід на пенсію для УБД

Статус учасника бойових дій дає не лише підвищену пенсію, а й право на достроковий вихід на заслужений відпочинок. Чоловіки-УБД можуть оформити пенсію з 55 років за наявності не менше 25 років страхового стажу. Жінки з таким статусом — з 50 років, якщо мають щонайменше 20 років стажу.

Розмір пенсії в кожному випадку буде індивідуальним — він залежить від загального стажу та суми грошового забезпечення. Якщо учасник бойових дій повертається на військову службу, виплата пенсії не припиняється, а після звільнення її перерахують з урахуванням додаткового строку служби.

Які документи потрібні для оформлення

Для оформлення пенсії учаснику бойових дій необхідно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України. При собі потрібно мати повний пакет документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

посвідчення учасника бойових дій (УБД);

військовий квиток або документ про проходження служби;

довідку про участь у заходах із забезпечення оборони країни;

трудову книжку або інші документи, що підтверджують стаж;

довідку про розмір грошового забезпечення.

Подати заяву можна особисто у відділенні ПФУ або через уповноваженого представника. Розгляд документів та призначення пенсії відбувається протягом 10 днів із моменту подання повного пакету.

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