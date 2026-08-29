З 1 вересня 2026 року 150 ліцеїв по всій Україні розпочнуть тестувати нову модель профільної старшої школи. 10 клас стане адаптаційним — якщо учень зрозуміє, що помилився з вибором профілю, він зможе змінити його без втрати навчального року.

Зміни в школах України з вересня набирають обертів — з 1 вересня 2026 року 150 ліцеїв із різних регіонів країни долучаться до другого етапу пілотування реформи профільної старшої школи. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Головна ідея реформи — перехід від однакової для всіх освітньої програми до індивідуальної освітньої траєкторії. Після завершення 9-го класу учні зможуть обирати профіль навчання та предмети, які відповідають їхнім інтересам і майбутнім професійним планам. Школярі більше не вивчатимуть однаковий повний перелік дисциплін — натомість кожен формуватиме власний набір.

Саме 10-ий клас у новій моделі має стати адаптаційним, «пробним». Якщо учень або учениця зрозуміє, що помилився з вибором профілю, він зможе змінити його без втрати року навчання. Це ключова відмінність від старої системи, де зміна профілю часто означала повернення на попередній щабель або перехід до іншого закладу зі значними втратами часу.

Під час пілотного проєкту планують перевірити, як на практиці працюватимуть вибіркові та поглиблені профільні курси, як учні й заклади проходитимуть адаптаційний 10-ий клас — зокрема у випадках зміни профілю. Окремо тестуватимуть управлінську та організаційну модель: можливість функціонування старшої школи як окремого підрозділу або самостійного закладу для 10–12-х класів.

Експеримент охопить заклади в різних умовах — у великих містах, сільських і гірських громадах, на прифронтових територіях та в закладах із дистанційною формою навчання. Такий підхід має показати, як нова модель працюватиме в усій країні, а не лише в ідеальних умовах столичних шкіл.

Що це означає для учнів та батьків

Для родин найголовніше нововведення — це право на помилку. Раніше вибір профілю в 10-му класі був фактично остаточним: змінити його можна було лише через значні бюрократичні перешкоди, а часто — лише з поверненням на рік назад. Тепер учень отримує «пробний» рік, протягом якого можна зрозуміти, чи підходить обраний напрям, і за потреби скоригувати траєкторію без жодних втрат.

Також у межах експерименту оцінюватимуть методичний супровід та підготовку педагогів. Учителі профільних ліцеїв працюватимуть за оновленими освітніми програмами, які апробують Державний стандарт профільної середньої освіти. Частина закладів перебудовуватиме свою структуру, відокремлюючи ліцейні класи від початкової та базової школи.

Державний стандарт профільної середньої освіти має набути чинності з 1 вересня 2027 року для учнів, які навчатимуться за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти. Результати пілотування, яке розпочалося ще у 2025 році та продовжується у 2026-му, мають стати основою для подальшого переходу українських шкіл на нову модель профільної старшої освіти.

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