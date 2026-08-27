У Миколаєві виконавчий комітет міської ради затвердив формати навчання для всіх шкіл на 2026/2027 навчальний рік — більшість закладів працюватимуть очно, однак частина учнів навчатиметься дистанційно.

Поки в Миколаєві тривають ремонтні роботи на водогонах, міська влада вирішує й інші нагальні питання — зокрема, виконавчий комітет затвердив формати навчання для всіх шкіл Миколаєва на 2026/2027 навчальний рік.

Як повідомляє Миколаївська міська рада, навчальний рік стартує 1 вересня 2026 року та триватиме до 30 червня 2027 року. Військова адміністрація погодила організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

Загалом у Миколаєві навчання організують у трьох форматах: 45 закладів працюватимуть очно, 7 — у змішаному форматі, ще 12 шкіл — дистанційно. Таким чином, із 64 шкіл міста 70% відкриють двері для учнів у звичному режимі.

«Форму навчання визначали педагогічні ради кожного закладу, враховуючи передусім безпеку дітей і працівників та можливості для організації якісного освітнього процесу», — зазначила заступниця начальниці управління освіти міської ради Світлана Макарова.

Як обирали формат навчання

Головним критерієм для вибору форми навчання стала безпекова ситуація та наявність облаштованих укриттів. Школи, де укриття відповідають усім вимогам і здатні вмістити всіх учнів, отримали дозвіл на очне навчання. Заклади з обмеженою місткістю сховищ перейшли на змішаний графік, а ті, де безпечних умов створити поки неможливо, працюватимуть дистанційно.

У міськраді також наголосили: у разі зміни безпекової ситуації формат навчання може бути переглянутий. Відповідні рішення ухвалюватимуть педагогічні ради закладів освіти в оперативному порядку.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві розглядали можливість проведення уроків з 7:30, навчання в укриттях і по змінах, щоб максимально розвести потоки учнів та зменшити скупчення дітей під час повітряних тривог.

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