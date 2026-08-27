Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть одночасно отримувати дві стипендії — соціальну та академічну, що сумарно дає понад 8 700 гривень на місяць. Розповідаємо, які суми передбачені та як оформити виплати.

В Україні частина студентів денної форми навчання може одночасно отримувати дві стипендії — соціальну та академічну. Право на таку подвійну виплату має окрема категорія, а сумарно вона сягає понад 8 700 гривень на місяць.

Що таке соціальна стипендія та кому її призначають

Соціальна стипендія — щомісячна грошова допомога держави студентам денної форми, які навчаються на бюджеті й належать до соціально вразливих категорій. Як пояснює урядовий портал Кабінету Міністрів, її призначають студентам і курсантам цивільних закладів, окрім тих, хто навчається на замовлення НАДС за спеціальностями державного управління.

На соціальну стипендію можуть розраховувати: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС та їхні діти до 18 років; постраждалі учасники Революції Гідності; учасники бойових дій та їхні діти; внутрішньо переміщені особи; діти шахтарів зі стажем одного з батьків щонайменше 15 років; діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I–III груп; представники малозабезпечених сімей.

Хто може отримувати одразу дві стипендії

Головна умова соціальної стипендії — студент не має отримувати академічну. Але є виняток: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть одночасно отримувати дві стипендії — соціальну й академічну. Окремо діти-сироти та студенти з малозабезпечених сімей можуть претендувати на стипендії Верховної Ради України.

Скільки платять: суми за категоріями

Розмір виплати залежить від пільгової категорії. Неповнолітні діти-сироти отримують 4 794 гривні на місяць, а за високі успіхи в навчанні — ще 4 000 гривень академічної стипендії. Повнолітнім дітям-сиротам до 23 років виплачують 4 542 гривні. Інші пільгові категорії студентів вишів отримують 1 180 гривень, професійно-технічних закладів — 890 гривень.

Як оформити соціальну стипендію

Виплату призначають окремим наказом на один семестр. Для оформлення студентові слід звернутися до деканату свого факультету або до бухгалтерії навчального закладу та подати заяву.

До заяви додають: копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, студентського квитка, паспорта, виписки з місця реєстрації, свідоцтва про народження та документа, що підтверджує пільговий статус. Якщо студент має академічну заборгованість або йде в академічну відпустку, виплату призупиняють.

Нагадаємо, з 1 вересня академічні стипендії зростуть удвічі — мінімальна виплата для студентів вишів становитиме 4 000 гривень.