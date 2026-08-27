Зарплати в Україні цьогоріч зростають найшвидше за останні роки: у Національному банку розповіли, наскільки зростуть реальні доходи працівників у 2026 році та чому це одночасно тисне на ціни.

Зарплати вчителів в Україні зростуть на 20% вже найближчим часом, але це лише частина загальної тенденції. У Національному банку України розповіли, наскільки зростуть зарплати українців у 2026 році загалом і чому роботодавцям доводиться платити дедалі більше.

За прогнозом НБУ з липневого Інфляційного звіту, реальні зарплати в Україні (за вирахуванням інфляції) цьогоріч зростуть більш ніж на 12%, тоді як минулого року зростання становило 7%. Докладніше про прогноз — на офіційному сайті НБУ.

Чому зарплати зростають так швидко

Головна причина — гострий брак працівників через війну та міграцію. Попри збільшення кількості шукачів роботи в останні місяці, бізнесу не вистачає кадрів: навички кандидатів часто не відповідають вимогам підприємств, тож багато вакансій закрити не вдається. Особливо гостро не вистачає фахівців робітничих спеціальностей.

Через це конкуренція за кваліфікованих спеціалістів посилюється, і роботодавці підвищують зарплати як для залучення нових працівників, так і для утримання наявного персоналу. Оплата праці зростає і на приватних підприємствах, і в державному секторі — цього року суттєво підвищено оклади освітян.

Що це означає для цін

Швидке зростання зарплат підтримує купівельну спроможність українців і споживчий попит. Однак зворотним боком є додатковий тиск на ціни: за останні 12 повних місяців інфляція в Україні становила 7,7%. У НБУ називають підвищення витрат бізнесу на оплату праці одним із чинників прискорення інфляції.

Загалом Національний банк очікує, що реальний ВВП України за підсумками 2026 року зросте приблизно на 1,8%, а в наступні роки темпи можуть пришвидшитися до близько 3%. Економіці допомагає рекордна зовнішня підтримка — близько 87 млрд доларів США цього року, які спрямують на соціальні програми, відбудову та виробництво зброї.