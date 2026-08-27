Зарплаты в Украине в этом году растут быстрее всего за последние годы: в Национальном банке рассказали, насколько вырастут реальные доходы работников в 2026 году и почему это одновременно давит на цены.

Зарплаты учителей в Украине вырастут на 20% уже в ближайшее время, но это лишь часть общей тенденции. В Национальном банке Украины рассказали, насколько вырастут зарплаты украинцев в 2026 году в целом и почему работодателям приходится платить все больше.

По прогнозу НБУ из июльского Инфляционного отчета, реальные зарплаты в Украине (за вычетом инфляции) в этом году вырастут более чем на 12%, тогда как в прошлом году рост составил 7%. Подробнее о прогнозе — на официальном сайте НБУ.

Почему зарплаты растут так быстро

Главная причина — острая нехватка работников из-за войны и миграции. Несмотря на рост числа соискателей в последние месяцы, бизнесу не хватает кадров: навыки кандидатов часто не соответствуют требованиям предприятий, поэтому многие вакансии закрыть не удается. Особенно остро не хватает специалистов рабочих специальностей.

Из-за этого конкуренция за квалифицированных специалистов усиливается, и работодатели повышают зарплаты как для привлечения новых работников, так и для удержания имеющегося персонала. Оплата труда растет и на частных предприятиях, и в государственном секторе — в этом году существенно повышены оклады педагогов.

Что это означает для цен

Быстрый рост зарплат поддерживает покупательную способность украинцев и потребительский спрос. Однако обратной стороной является дополнительное давление на цены: за последние 12 полных месяцев инфляция в Украине составила 7,7%. В НБУ называют повышение расходов бизнеса на оплату труда одним из факторов ускорения инфляции.

В целом Национальный банк ожидает, что реальный ВВП Украины по итогам 2026 года вырастет примерно на 1,8%, а в последующие годы темпы могут ускориться до около 3%. Экономике помогает рекордная внешняя поддержка — около 87 млрд долларов США в этом году, которые направят на социальные программы, восстановление и производство оружия.