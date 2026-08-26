Куриные яйца в украинских супермаркетах начали дорожать — всего за пять дней цена за штуку в АТБ выросла с 3,39 до 3,89 гривны. Эксперты прогнозируют, что к зиме стоимость упаковки может достигнуть 70–80 гривен.

Подорожание продуктов на полках супермаркетов продолжается по всей Украине — куриные яйца, один из базовых продуктов потребительской корзины, снова пошли вверх после сезонного летнего удешевления. Как сообщает Новини.LIVE, всего за пять дней — с 20 по 25 августа — стоимость одного яйца в АТБ выросла на 50 копеек.

Как изменились цены на яйца в АТБ

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 в украинских супермаркетах находится в диапазоне 58,75–64 гривны. Однако украинцы могут сэкономить, покупая яйца поштучно. Еще 20 августа одно яйцо в АТБ стоило 3,39 грн, а по состоянию на 25 августа ценник поднялся до 3,89 грн за штуку.

Минимальная стоимость упаковки из десяти яиц в этой сети — 48,90 грн. Разница между покупкой десятка поштучно и готовой упаковкой составляет около 10 гривен — за эти деньги можно приобрести лишь два дополнительных яйца.

Сколько стоят яйца в других сетях

Ситуация в остальных супермаркетах похожая. В Варусе одно яйцо продают по 2,69 грн со скидкой 10%, в Ашане — 3,40 грн, в Форе — 4,09 грн, в МегаМаркете — 4 грн за штуку. Если брать готовую упаковку, то самые низкие цены зафиксированы в Сильпо — 47,49 грн (со скидкой — 41,99 грн) и Новусе — 47,85 грн. Далее идут АТБ (48,90 грн), Варус (49,90 грн, со скидкой — 40,90 грн), Фора (51,99 грн), Ашан (54,90 грн), Метро (55 грн) и МегаМаркет (55,50 грн).

Почему яйца дорожают и чего ждать дальше

Летом куриные яйца традиционно дешевеют — производственные мощности превышают рыночный спрос. Однако с наступлением осени баланс между предложением и потреблением нарушается, и цены ползут вверх. По прогнозам, зимой стоимость упаковки может достигнуть 70–80 гривен.

На подорожание влияет сразу несколько факторов: рост логистических расходов, повышение себестоимости производства, тарифы на электроэнергию для бизнеса и военные риски. Осенне-зимний период каждый год становится испытанием для кошельков потребителей, и 2026 год не станет исключением.

Как сэкономить на покупке яиц

Покупка яиц поштучно остается одним из самых действенных способов сэкономить. Разница между поштучной ценой и готовой упаковкой в АТБ составляет около 10 гривен — это почти три дополнительных яйца. Также стоит следить за акционными предложениями: в Сильпо и Варусе периодически действуют скидки, позволяющие приобрести десяток за 41–42 гривны.

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