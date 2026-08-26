Курячі яйця в українських супермаркетах почали дорожчати — лише за п'ять днів ціна за штуку в АТБ зросла з 3,39 до 3,89 гривні. Експерти прогнозують, що до зими вартість упаковки може сягнути 70–80 гривень.

Подорожчання продуктів на полицях супермаркетів триває по всій Україні — курячі яйця, один із базових продуктів споживчого кошика, знову пішли вгору після сезонного літнього здешевлення. Як повідомляє Новини.LIVE, лише за п'ять днів — з 20 по 25 серпня — вартість одного яйця в АТБ зросла на 50 копійок.

Як змінилися ціни на яйця в АТБ

За даними Мінфіну, середня вартість упаковки яєць категорії С1 в українських супермаркетах перебуває в діапазоні 58,75–64 гривні. Однак українці можуть заощадити, купуючи яйця поштучно. Ще 20 серпня одне яйце в АТБ коштувало 3,39 грн, а станом на 25 серпня цінник піднявся до 3,89 грн за штуку.

Мінімальна вартість упаковки з десяти яєць у цій мережі — 48,90 грн. Різниця між купівлею десятка поштучно й готовою упаковкою становить близько 10 гривень — за ці гроші можна придбати лише два додаткових яйця.

Скільки коштують яйця в інших мережах

Ситуація в решті супермаркетів схожа. У Варусі одне яйце продають по 2,69 грн зі знижкою 10%, в Ашані — 3,40 грн, у Форі — 4,09 грн, у МегаМаркеті — 4 грн за штуку. Якщо брати готову упаковку, то найнижчі ціни зафіксовано в Сільпо — 47,49 грн (зі знижкою — 41,99 грн) та Новусі — 47,85 грн. Далі йдуть АТБ (48,90 грн), Варус (49,90 грн, зі знижкою — 40,90 грн), Фора (51,99 грн), Ашан (54,90 грн), Метро (55 грн) та МегаМаркет (55,50 грн).

Чому яйця дорожчають і чого чекати далі

Влітку курячі яйця традиційно дешевшають — виробничі потужності перевищують ринковий попит. Проте з настанням осені баланс між пропозицією та споживанням порушується, і ціни повзуть угору. За прогнозами, взимку вартість упаковки може сягнути 70–80 гривень.

На подорожчання впливає одразу кілька чинників: зростання логістичних витрат, підвищення собівартості виробництва, тарифи на електроенергію для бізнесу та воєнні ризики. Осінньо-зимовий період щороку стає випробуванням для гаманців споживачів, і 2026 рік не стане винятком.

Як заощадити на купівлі яєць

Купівля яєць поштучно залишається одним із найдієвіших способів зекономити. Різниця між поштучною ціною та готовою упаковкою в АТБ становить близько 10 гривень — це майже три додаткових яйця. Також варто стежити за акційними пропозиціями: у Сільпо та Варусі періодично діють знижки, що дозволяють придбати десяток за 41–42 гривні.

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