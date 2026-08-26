Что писать в назначении платежа при переводах между картами — вопрос, который все чаще становится главным для украинцев, ведь банки и ГНС внимательно отслеживают такие операции. Готовые шаблоны формулировок помогут избежать лишних вопросов и блокировки счета.

Переводы с карты на карту в Украине банки блокируют все чаще, поэтому знать, что писать в назначении платежа, важно каждому, кто отправляет или получает деньги. Расплывчатая формулировка может стать поводом для вопросов от финмониторинга и ГНС даже по обычным семейным переводам.

Как сообщает издание «Дебет-Кредит» со ссылкой на адвоката Б. Янкива, правильное назначение платежа — не формальность, а реальная защита от доначисления налогов и штрафов. Для самых распространенных ситуаций юрист собрал более 50 готовых шаблонов, которые делают операцию понятной для банка и налоговой.

Безопасные формулировки для разных ситуаций

Для переводов между близкими родственниками главное — указывать степень родства и конкретную цель. Подойдут такие варианты: «Подарок от матери на день рождения», «Денежная помощь от отца на обучение» или «Финансовая поддержка от жены на лечение». Подарки между родственниками первого-второго уровня — родители, дети, супруги — вообще не облагаются налогом.

Компенсацию общих расходов описывайте детально: «Компенсация расходов за совместный ужин в ресторане», «Расчет за топливо на совместную поездку во Львов» или «Возврат средств за билеты в кино». Для возврата долгов указывайте дату и номер документа: «Возврат долга по расписке от 15.03.2025», «Погашение займа по договору №15 от 20.02.2025».

Продавая личные вещи, подчеркивайте бывшее в употреблении состояние и частный характер: «Возврат средств за б/у iPhone 12 (личное пользование)» или «Расчет за личный автомобиль Toyota Camry 2018». Перевод между собственными счетами — самый безопасный: «Перевод собственных средств между личными счетами».

Каких слов стоит избегать

Категорически не советуют писать формулировки, указывающие на доход от работы или бизнеса: «За услуги», «За работу», «Оплата за консультацию», «За товар», «Гонорар», «Вознаграждение». Такие фразы автоматически попадают в фокус налоговой как признаки незарегистрированного предпринимательства.

Что делать, чтобы не было вопросов от банка и ГНС

Регулярные одинаковые переводы с одинаковыми формулировками — «красный флажок» для налоговой. Варьируйте текст: вместо постоянного «Помощь от родителей» пишите «Ежемесячная финансовая поддержка от родителей» или «Помощь от семьи на обучение за март». Если же вы получаете деньги за товары или услуги регулярно — более 3–4 раз в месяц — безопаснее оформить ФОП на упрощенной системе, чем рисковать штрафами за скрытый доход.

Главное правило простое: что писать в назначении платежа — зависит от ситуации, но всегда помогают конкретика, указание на связь с получателем и отсутствие «бизнесовых» терминов. Для регулярных платежей варьируйте формулировки — и тогда банк и ГНС не будут иметь лишних вопросов.