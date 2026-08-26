Що писати в призначенні платежу при переказах між картками — питання, яке дедалі частіше стає головним для українців, адже банки та ДПС уважно відстежують такі операції. Готові шаблони формулювань допоможуть уникнути зайвих запитань і блокування рахунку.

Перекази з картки на картку в Україні банки блокують дедалі частіше, тому знати, що писати в призначенні платежу, важливо кожному, хто надсилає чи отримує гроші. Розпливчасте формулювання може стати приводом для питань від фінмоніторингу та ДПС навіть за звичайні сімейні перекази.

Як повідомляє видання «Дебет-Кредит» з посиланням на адвоката Б. Янківа, правильне призначення платежу — не формальність, а реальний захист від донарахування податків і штрафів. Для найпоширеніших ситуацій юрист зібрав понад 50 готових шаблонів, які роблять операцію зрозумілою для банку та податкової.

Безпечні формулювання для різних ситуацій

Для переказів між близькими родичами головне — вказувати ступінь споріднення та конкретну мету. Підійдуть такі варіанти: «Подарунок від матері на день народження», «Грошова допомога від батька на навчання» або «Фінансова підтримка від дружини на лікування». Подарунки між родичами першого-другого рівня — батьки, діти, подружжя — взагалі не оподатковуються.

Компенсацію спільних витрат описуйте детально: «Компенсація витрат за спільну вечерю в ресторані», «Розрахунок за паливо на спільну поїздку до Львова» або «Повернення коштів за квитки в кіно». Для повернення боргів зазначайте дату й номер документа: «Повернення боргу за розпискою від 15.03.2025», «Погашення позики за договором №15 від 20.02.2025».

Продаючи особисті речі, підкреслюйте вживаний стан і приватний характер: «Повернення коштів за вживаний iPhone 12 (особисте користування)» або «Розрахунок за особистий автомобіль Toyota Camry 2018». Переказ між власними рахунками — найбезпечніший: «Переказ власних коштів між особистими рахунками».

Яких слів варто уникати

Категорично не радять писати формулювання, що вказують на дохід від роботи чи бізнесу: «За послуги», «За роботу», «Оплата за консультацію», «За товар», «Гонорар», «Винагорода». Такі фрази автоматично потрапляють у фокус податкової як ознаки незареєстрованого підприємництва.

Що робити, щоб не було питань від банку та ДПС

Регулярні однакові перекази з однаковими формулюваннями — «червоний прапорець» для податкової. Варіюйте текст: замість постійного «Допомога від батьків» пишіть «Щомісячна фінансова підтримка від батьків» або «Допомога від сім'ї на навчання за березень». Якщо ж ви отримуєте гроші за товари чи послуги регулярно — понад 3–4 рази на місяць — безпечніше оформити ФОП на спрощеній системі, ніж ризикувати штрафами за прихований дохід.

Головне правило просте: що писати в призначенні платежу — залежить від ситуації, але завжди допомагають конкретика, вказівка на зв'язок з отримувачем і відсутність «бізнесових» термінів. Для регулярних платежів варіюйте формулювання — і тоді банк та ДПС не матимуть зайвих питань.