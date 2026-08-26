Тертый пирог с яблоками готовится из рассыпчатого теста, сочной яблочной начинки с корицей и хрустящей овсяной крошки — и получается более ароматным, чем привычная шарлотка.

Яблочный пирог с секретом мы уже публиковали — а тертый пирог с яблоками готовится иначе: тут тесто не раскатывают, а вдавливают руками в форму снизу и раскрашивают сверху, поэтому текстура получается одновременно и хрустящей, и рассыпчатой.

Тертый пирог с яблоками - это десерт, который сочетает песочную основу, сочную яблочную начинку с корицей и хрустящую крошку сверху с овсяными хлопьями. В отличие от классической шарлотки, здесь тесто не заливается жидким тестом, а формируется руками - как основа, так и крошка делаются из одного и того же теста. Благодаря этому пирог хорошо держит форму, легко режется на порционные кусочки и одинаково вкусен горячим и охлажденным.

Ингредиенты для тертого пирога с яблоками

масло сливочное - 125 г, растопленное

мука пшеничная - 300 г (2 стакана)

сахар белый - 100 г (1/2 стакана) для теста

разрыхлитель - 1/2 ч.л.

соль - щепотка

яйцо - 1 шт.

овсяные хлопья (обычные, не быстрого приготовления) - 30 г (1/3 стакана) для крошки

яблоки (кисло-сладкие, типа "Гренни Смит") - 3-4 крупных (примерно 950 г, или 4 стакана кубиками по 0,7 см)

мука - 35 г (1/4 стакана) для начинки

сахар - 50 г (1/4 стакана) для начинки

корица - 1/2 ч.л.

мускатный орех - 1/4 ч.л.

Дополнительно для подачи можно приготовить соленый карамельный соус и мороженое.

Как приготовить тертый пирог с яблоками: пошагово

Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте квадратную форму примерно 20х20 см и выложите её пергаментной бумагой с запасом по краям, чтобы потом легко достать готовый пирог.

Смешайте растопленное масло, муку, сахар, разрыхлитель и соль до однородной массы, без сухих белых комочков муки. Добавьте яйцо и ещё раз перемешайте тесто.

Две третьих теста равномерно и плотно вдавите на дно подготовленной формы. Выпекайте основу 15 минут, пока она не станет слегка золотистой, после чего достаньте и дайте остыть 5 минут.

Пока основа выпекается, приготовьте начинку: в миске смешайте нарезанные кубиками яблоки, муку, сахар, корицу и мускатный орех.

В оставшееся тесто добавьте овсяные хлопья и перемешайте руками или ложкой, пока овёс не распределится по всему тесту - получится рассыпчатая крошка.

Выложите яблочную начинку равным слоем на остывшую основу, а сверху руками раскрошите овсяную крошку по всей поверхности.

Выпекайте тертый пирог с яблоками 30-35 минут, пока крошка не станет насыщенно золотистой. Дайте пирогу полностью остыть прямо в форме, а затем достаньте его за края бумаги, нарежьте на порционные кусочки.

Тертый пирог с яблоками вкусен как сам по себе, так и с шариком мороженого и ложкой соленого карамельного соуса. Хранить его можно до 4-5 дней в плотно закрытом контейнере (в жару - в холодильнике), а если крошка немного размягчилась, достаточно на несколько минут поставить кусочек под гриль, чтобы верх снова стал хрустящим.

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