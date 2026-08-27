Медовик без духовки ми вже публікували — а шарлотка з яблуками готується ще простіше і не потребує жодного крему.
Шарлотка з яблуками — це бісквітний пиріг, який готують уже не одне століття, і особливо люблять його в українській, російській та польській домашній кухні. Тісто піднімається завдяки добре збитим яйцям, тому всередині вийде м'який, вологий і повітряний м'якуш, а зверху апетитна скоринка з шматочками яблук. Цей рецепт шарлотки з яблуками цікавий тим, що до класичного складу додали трохи розпушувача тіста — завдяки цьому пиріг піднімається вище і виходить ще пишнішим.
Інгредієнти для шарлотки з яблуками
- яйця великі, кімнатної температури — 6 шт.
- цукор — 200 г (приблизно 1 склянка)
- пшеничне борошно — приблизно 170 г (1 1/3 склянки)
- розпушувач тіста — 1/2 чайної ложки
- ванільний екстракт — 5 мл (1 чайна ложка)
- яблука кислувато-солодкого сорту (типу «Granny Smith») — приблизно 680 г (3 великих плоди)
- цукрова пудра — для присипання перед подачею
Як приготувати шарлотку з яблуками: покроково
Розігрійте духовку до 175-180°C і застеліть дно розбірної форми діаметром близько 23 см кружком пергаментного паперу.
Збийте яйця міксером на високій швидкості впродовж 1 хвилини, доки не з'явиться піна. Не вимикаючи міксер, поступово додайте цукор і продовжуйте збивати ще 8-10 хвилин, поки маса не стане густою та пишною.
Тим часом очистіть яблука від шкірки й серединки, розріжте на четвертинки та наріжте скибочками завтовшки приблизно 0,6 см.
В окремій мисці змішайте борошно з розпушувачем тіста. Просійте суху суміш у збиті яйця в три заходи, обережно перемішуючи лопаткою після кожного додавання знизу догори, щоб не залишилося непромішаного борошна. Далі швидко вмішайте ванільний екстракт.
Обережно вмішайте у тісто скибочки яблук, залишивши близько склянки на посипання зверху. Перемішуйте лише до однорідності, не більше.
Перелийте тісто в підготовлену форму, розрівняйте лопаткою (форму не постукуйте) і розкладіть зверху решту яблук. Випікайте шарлотку з яблуками 50-55 хвилин, доки верх не стане золотисто-коричневим.
Дайте пирогу відпочити у формі 15 хвилин, після цього проведіть ножем по краях, щоб відокремити тісто від стінок, і перекладіть на тарілку для подачі, дайте остигнути до кімнатної температури.
Перед подачею присипте шарлотку з яблуками цукровою пудрою. Найсмачніша вона у перші кілька годин після випікання, але залишки можна накрити плівкою і залишити на ніч при кімнатній температурі в місці без наскрізняку — такий шматочок чудово підійде і на снідання.
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