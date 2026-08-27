Шарлотка з яблуками — один із найпростіших домашніх десертів, а цей рецепт робить її ще пишнішою завдяки розпушувачу тіста в тісті.

Медовик без духовки ми вже публікували — а шарлотка з яблуками готується ще простіше і не потребує жодного крему.

Шарлотка з яблуками — це бісквітний пиріг, який готують уже не одне століття, і особливо люблять його в українській, російській та польській домашній кухні. Тісто піднімається завдяки добре збитим яйцям, тому всередині вийде м'який, вологий і повітряний м'якуш, а зверху апетитна скоринка з шматочками яблук. Цей рецепт шарлотки з яблуками цікавий тим, що до класичного складу додали трохи розпушувача тіста — завдяки цьому пиріг піднімається вище і виходить ще пишнішим.

Інгредієнти для шарлотки з яблуками

яйця великі, кімнатної температури — 6 шт.

цукор — 200 г (приблизно 1 склянка)

пшеничне борошно — приблизно 170 г (1 1/3 склянки)

розпушувач тіста — 1/2 чайної ложки

ванільний екстракт — 5 мл (1 чайна ложка)

яблука кислувато-солодкого сорту (типу «Granny Smith») — приблизно 680 г (3 великих плоди)

цукрова пудра — для присипання перед подачею

Як приготувати шарлотку з яблуками: покроково

Розігрійте духовку до 175-180°C і застеліть дно розбірної форми діаметром близько 23 см кружком пергаментного паперу.

Збийте яйця міксером на високій швидкості впродовж 1 хвилини, доки не з'явиться піна. Не вимикаючи міксер, поступово додайте цукор і продовжуйте збивати ще 8-10 хвилин, поки маса не стане густою та пишною.

Тим часом очистіть яблука від шкірки й серединки, розріжте на четвертинки та наріжте скибочками завтовшки приблизно 0,6 см.

В окремій мисці змішайте борошно з розпушувачем тіста. Просійте суху суміш у збиті яйця в три заходи, обережно перемішуючи лопаткою після кожного додавання знизу догори, щоб не залишилося непромішаного борошна. Далі швидко вмішайте ванільний екстракт.

Обережно вмішайте у тісто скибочки яблук, залишивши близько склянки на посипання зверху. Перемішуйте лише до однорідності, не більше.

Перелийте тісто в підготовлену форму, розрівняйте лопаткою (форму не постукуйте) і розкладіть зверху решту яблук. Випікайте шарлотку з яблуками 50-55 хвилин, доки верх не стане золотисто-коричневим.

Дайте пирогу відпочити у формі 15 хвилин, після цього проведіть ножем по краях, щоб відокремити тісто від стінок, і перекладіть на тарілку для подачі, дайте остигнути до кімнатної температури.

Перед подачею присипте шарлотку з яблуками цукровою пудрою. Найсмачніша вона у перші кілька годин після випікання, але залишки можна накрити плівкою і залишити на ніч при кімнатній температурі в місці без наскрізняку — такий шматочок чудово підійде і на снідання.

Раніше Politeka повідомляла, рецепт борщу, який завжди виходить яскравим: секрет насиченого кольору та збалансованого смаку.

Також Politeka писала, швидкий плов з куркою: простий бюджетний рецепт із маленьким секретом.

Як повідомляла Politeka, домашні чебуреки за спрощеним рецептом: бюджетний рецепт без довгого замішування тіста.