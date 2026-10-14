Мобілізація в Україні не позбавляє батька такого права лише через те, що діти народилися в різних шлюбах, однак необхідно виконати встановлені вимоги.

Мобілізація в Україні передбачає винятки для окремих категорій військовозобов’язаних, зокрема чоловіків, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей.

Адвокатка Марина Бекало пояснила в коментарі ТСН.ua, які документи знадобляться для перетину державного кордону та на що варто звернути увагу.

Які умови потрібно виконати

Самого факту батьківства недостатньо. Чоловік має підтвердити, що фінансово утримує всіх трьох дітей віком до 18 років. Також потрібно належним чином оформити відстрочку від призову та актуалізувати військово-облікові дані.

Для виїзду знадобляться закордонний паспорт і військово-обліковий документ із відповідними відомостями. Актуальні дані можна перевірити в застосунку «Резерв+».

Крім того, необхідно підготувати свідоцтва про народження кожної дитини. Документи можна пред’явити в оригіналах або нотаріально засвідчених копіях. За наявності також варто взяти посвідчення батька багатодітної сім’ї.





Як підтвердити утримання дітей

Якщо батьки перебувають у шлюбі та проживають разом, підтвердженням може бути свідоцтво про одруження. Проте коли діти народжені від різних шлюбів або батьки розлучені, можуть знадобитися додаткові докази фінансового утримання.

Зокрема, це рішення суду про стягнення аліментів, нотаріально посвідчений договір про утримання дітей або довідка виконавчої служби про регулярні виплати й відсутність заборгованості. Допустимий розмір боргу не повинен перевищувати суму платежів за три місяці.

За наявності можна також надати судове рішення про визначення місця проживання дітей із батьком.

Чи потрібно їхати разом із дітьми

За поясненням адвокатки, присутність неповнолітніх у пункті пропуску не є обов’язковою. Чоловік може перетинати кордон самостійно, якщо має законні підстави та всі необхідні документи.

Отже, Мобілізація в Україні не виключає можливості виїзду для батька трьох дітей від різних шлюбів. Однак остаточне значення мають оформлена відстрочка, підтвердження утримання неповнолітніх і належні документи.