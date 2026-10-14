Мобилизация в Украине не лишает отца такого права только потому, что дети родились в разных браках, однако необходимо выполнить установленные требования.

Мобилизация в Украине предусматривает исключения для отдельных категорий военнообязанных, в частности, мужчин, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей.

Адвокат Марина Бекало пояснила в комментарии ТСН.ua, какие документы понадобятся для пересечения государственной границы и на что стоит обратить внимание.

Какие условия нужно выполнить

Сам факт отцовства недостаточно. Мужчина должен подтвердить, что финансово содержит всех троих детей младше 18 лет. Также необходимо надлежащим образом оформить отсрочку от призыва и актуализировать военно-учетные данные.

Для выезда понадобятся загранпаспорт и военно-учетный документ с соответствующими сведениями. Актуальные данные можно проверить в приложении «Резерв+».

Кроме того, необходимо подготовить свидетельства о рождении каждого ребенка. Документы можно предъявить в подлинниках или нотариально заверенных копиях. При наличии также следует взять удостоверение отца многодетной семьи.









Как подтвердить содержание детей

Если родители состоят в браке и проживают вместе, подтверждением может быть свидетельство о браке. Однако когда дети рождены от разных браков или родители разведены, могут потребоваться дополнительные доказательства финансового содержания.

В частности, это решение суда о взыскании алиментов, нотариально удостоверенный договор о содержании детей или справка исполнительной службы о регулярных выплатах и ​​отсутствии задолженности. Допустимый размер долга не должен превышать сумму платежей за три месяца.

При наличии можно предоставить судебное решение об определении места жительства детей с отцом.

Нужно ли ехать вместе с детьми

По объяснению адвоката, присутствие несовершеннолетних в пункте пропуска не обязательно. Человек может пересекать границу самостоятельно, если имеет законные основания и все необходимые документы.

Следовательно, Мобилизация в Украине не исключает возможности выезда для отца троих детей от разных браков. Однако окончательное значение имеют оформленная отсрочка, подтверждение содержания несовершеннолетних и надлежащие документы.