Квартиру уничтожила война, а право собственности так и не оформили - государство все равно может выплатить компенсацию, если на руках есть старый договор.

Компенсация за уничтоженное жилье - не всегда вопрос бумажки о праве собственности. Бывает ситуация, когда люди годами жили в квартире, заплатили за нее деньги, но свидетельство о праве собственности так и не получили. А потом дом уничтожила война. Возникает закономерный вопрос: можно ли рассчитывать на государственную компенсацию, если официального подтверждения собственности нет?

Юристы объясняют, что само по себе отсутствие свидетельства или выписки из реестра еще не закрывает путь к выплатам. Есть случаи, когда право собственности можно доказать другим документом - старым договором. И суды такие доказательства часто принимают.

Почему люди остаются без свидетельства

Типичная история: человек заключил договор купли-продажи квартиры, отдал деньги продавцу, вселился, но зарегистрировать право собственности в госреестре так и не успел или просто не знал, что это обязательно. Особенно часто так бывает с инвестиционными договорами на строительство, договорами аренды с выкупом или когда сделку не довели до нотариуса.

В мирное время отсутствие записи в реестре - это головная боль, но по большей части решаемая. Когда же дом разрушен, вопрос становится острым: без документа собственность вроде и есть, а на бумаге ее нет.

Когда договор имеет силу

Комиссия, которая рассматривает заявление на компенсацию по программе єВідновлення, ориентируется на реестр вещных прав. Если вы в нем не значитесь как владелец, заявление могут отклонить. Но есть выход - доказать, что право собственности фактически приобрели, через суд или путем предоставления договора, по которому вы заплатили деньги и фактически получили квартиру.

Здесь работает принцип: право собственности возникает не только с момента государственной регистрации, а может вытекать из самого договора. Особенно когда есть акт приема-передачи, расписка о получении денег продавцом, квитанции об оплате коммунальных и факт фактического проживания.

Что важно собрать

Сильный пакет документов обычно состоит из нескольких бумаг. Во-первых, сам договор - купли-продажи, инвестирования в строительство или аренды с выкупом. Во-вторых, расписка или банковские документы, подтверждающие полную оплату. В-третьих, акт приема-передачи жилья, если такой составляли.

Дополнительно имеют вес свидетельства соседей, справки о регистрации места проживания, квитанции за коммуналку, фотографии. Все это вместе показывает комиссии или суду, что вы действительно были владельцем хоть de facto, хоть de jure.

Как действовать, если свидетельства нет

Первый шаг - обратиться с заявлением на компенсацию через приложение «Дія» или в комиссию при органе местной власти. К заявлению приложите все имеющиеся документы, подтверждающие владение квартирой, даже если это не свидетельство.

Второй шаг - если комиссия отказала именно из-за отсутствия записи в реестре, не опускайте руки. Можно обратиться в суд с иском о признании права собственности на основании договора. Судьи в таких делах оценивают совокупность доказательств - и нередко выносят решение в пользу фактического владельца.

Третий шаг - после решения суда внести право собственности в реестр и повторно подать заявление на компенсацию уже как полноправный владелец.

Практика показывает: наличие старого договора и документов об оплате дает человеку реальный шанс получить государственную компенсацию за уничтоженное жилье, даже если свидетельство о праве собственности так и не было оформлено.

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