Переселенцы, которые снимают жилье по устной договоренности, не получат государственную субсидию на аренду. Для назначения выплаты нужны совместное заявление и подписанный договор аренды.

Субсидию на аренду жилья переселенцам не назначат без письменного договора с владельцем квартиры. Даже если вы каждый месяц исправно переводите деньги, оформить выплату по устной договоренности не получится.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины. По постановлению Кабмина №1225, и ВПЛ, и владелец жилья должны вместе подать заявление и подписанный договор аренды.

Кто имеет право: переселенцы, чьи расходы на аренду превышают 20% совокупного дохода домохозяйства, а также соответствуют другим условиям программы. Субсидию назначают на 6 месяцев с возможностью автоматического продления.

Сколько дадут: фиксированной суммы нет. Размер выплаты считают отдельно для каждой семьи, в зависимости от доходов, количества членов семьи и стоимости аренды жилья в регионе.

Что делать, если владелец не хочет подписывать договор

Чтобы стимулировать арендодателей работать официально, государство компенсирует им часть налогов и военного сбора. ВПЛ и владельцу не обязательно использовать образец договора из Пенсионного фонда, можно заключить собственный.

Если арендодатель все равно отказывается подписывать, субсидию на аренду этой квартиры переселенец не получит. Вместо этого можно оформить субсидию на жилищно-коммунальные услуги без договора аренды, на основании справки переселенца и при соответствии критериям.

Как оформить субсидию на аренду

Документы вместе с подписанным договором подают:

в сервисном центре Пенсионного фонда;

в ЦНАПе;

онлайн через веб-портал ПФУ.

Главное условие одно: без подписанного обеими сторонами договора аренды деньги на оплату жилья не назначат.

Ранее Politeka сообщала, кто и как может оформить субсидию на аренду жилья для ВПЛ.

Также Politeka сообщала, выплаты ВПЛ и субсидию можно получать одновременно.