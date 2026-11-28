Подсолнечное масло в Украине может подорожать в полтора-два раза уже в следующем году. Экономист Алексей Кущ объяснил, почему и до какой цены может дойти стандартная бутылка.

Подорожание продуктов в Украине может ускориться уже в следующем году. Подсолнечное масло способно подорожать в полтора-два раза, и этот прогноз стоит учесть тем, кто планирует семейный бюджет.

О возможном скачке цен в эфире «Новины.LIVE» рассказал экономист Алексей Кущ. Его слова пересказывает ТСН. В худшем случае стандартная бутылка масла в следующем году будет стоить 130-170 гривен.

Эту сумму эксперт назвал без учета бренда, наценок конкретных магазинов и возможных скидок. То есть в реальных супермаркетах ценник может оказаться еще выше, чем в «чистом» расчете.

Сколько масло стоит сейчас

В конце ноября 2026 года дефицита подсолнечного масла в Украине нет, экспорт идет в обычном режиме. Сейчас бутылка рафинированного масла объемом 850-870 миллилитров в среднем стоит 75-85 гривен.

По акции его можно купить еще дешевле: от 56-58 гривен за бутылку. Если прогноз экономиста сбудется, разница с нынешним ценником будет ощутимой для каждой кухни.

Почему масло может подорожать

Алексей Кущ объясняет, что причина в сложной ситуации для фермеров. Из-за войны, проблем с логистикой, дорогого топлива, удобрений и энергоносителей выращивать подсолнечник становится невыгодно.

Поэтому аграрии переходят на другие культуры, которые требуют меньше затрат. По прогнозу экономиста, до половины полей могут вообще остаться незасеянными.

Если так случится, украинским заводам не будет хватать сырья для производства масла. Именно это, по словам Куща, и приведет к резкому скачку цен в магазинах в 2027 году.

Стоит ли скупать масло впрок

Скупать масло впрок из-за страха подорожания не советуют. Масла из урожая 2026 года хватит как минимум до осени 2027-го, поэтому в ближайшие месяцы цены резко не вырастут.

К тому же у продукта ограниченный срок годности. В темном прохладном месте закрытое рафинированное масло хранится 12-18 месяцев, а нерафинированное - лишь 4-6 месяцев.

Так что большие запасы могут испортиться еще до того, как ценники действительно поднимутся. Тем временем в октябре годовая инфляция в Украине выросла до 11%, а Национальный банк повысил прогноз инфляции на 2026 год до 12,5%.

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