Пенсионеры с особыми заслугами перед Украиной имеют право на ежемесячную надбавку к пенсии. В 2026 году ее размер составляет от 596,85 до 1 038 гривен в зависимости от заслуг человека.

Надбавка к пенсии за особые заслуги перед Украиной позволяет отдельным категориям украинцев ежемесячно получать больше денег. Речь не только о Героях Украины или людях с орденами, но и о выдающихся спортсменах, космонавтах и многодетных родителях.

В 2026 году размер такой доплаты составляет от 596,85 до 1 038 гривен в зависимости от заслуг. Условия выплат объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области, сообщает издание Новини.LIVE.

Кто имеет право на надбавку за особые заслуги

Право на доплату предусмотрено Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Она устанавливается на постоянной основе за выдающиеся героические поступки или трудовые достижения.

Деньги могут получать люди, которым назначена пенсия по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца. В частности, право на надбавку имеют Герои Украины, люди с почетным званием "народный", ветераны войны, выдающиеся спортсмены, космонавты и матери-героини.

Отдельно прописан случай для многодетных семей: если мать умерла или была лишена родительских прав, надбавку может получить отец, который воспитывал детей до шестилетнего возраста. При определении права на выплату учитываются и усыновленные дети.

Размеры надбавок в 2026 году

Сумма доплаты рассчитывается в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен, поэтому градация выплат выглядит так:

1 038 грн (40%) - Героям Украины, награжденным орденом Героев Небесной Сотни, а также матерям, родившим и воспитавшим до шестилетнего возраста 10 и более детей;

1 012,05 грн (39%) - матерям, родившим и воспитавшим 9 детей;

986,10 грн (38%) - награжденным четырьмя и более орденами Украины и матерям, воспитавшим 8 детей;

960,15 грн (37%) - матерям, родившим и воспитавшим 7 детей;

934,20 грн (36%) - людям с почетным званием Украины "народный" и матерям, воспитавшим 6 детей;

908,25 грн (35%) - матерям, родившим и воспитавшим 5 детей, ветеранам войны с орденом, выдающимся спортсменам с двумя и более победами на Олимпийских, Паралимпийских играх и Всемирных играх глухих, а также космонавтам, летавшим в космос;

882,30 грн (34%) - однократным победителям Олимпийских и Паралимпийских игр и Всемирных игр глухих, чемпионам мира;

856,35 грн (33%) - однократным чемпионам мира;

830,40 грн (32%) - чемпионам и рекордсменам Европы;

804,45 грн (31%) - однократным чемпионам Европы и членам летно-испытательных экипажей;

648,75 грн (25%) - людям с почетным званием "заслуженный" и награжденным тремя орденами Украины;

622,80 грн (24%) - награжденным двумя орденами Украины;

596,85 грн (23%) - лауреатам государственных премий Украины и награжденным одним орденом Украины.

Надбавку могут получить родные

Если пенсионер, получавший доплату за особые заслуги, умер, на эти средства могут претендовать нетрудоспособные члены его семьи. Размер выплаты зависит от количества таких родственников.

Например, если в семье двое или более нетрудоспособных лиц, начисляют 90% надбавки. Если такой человек один - 70%.

Что будет с надбавкой в 2027 году

С 1 января в Украине должны повысить социальные стандарты, в частности прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Проект закона "О государственном бюджете на 2027 год" предусматривает новый показатель на уровне 2 878 гривен.

Соответственно, должны обновиться и размеры различных доплат пенсионерам, включая надбавку за особые заслуги. Но проект бюджета принят пока только в первом чтении, поэтому суммы ориентировочные и могут измениться.

Как начисляют надбавку

Надбавку за особые заслуги устанавливает Пенсионный фонд Украины автоматически вместе с назначением пенсии, если у человека есть соответствующий статус, награда или звание. Поэтому отдельно обращаться за ней не нужно.

Если же вы считаете, что имеете право на доплату, но ее не начислили, стоит обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ. С собой необходимо иметь паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие статус (удостоверение о награде, звании или других заслугах).

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