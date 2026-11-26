Штрафы ПДР в Украине снова используют мошенники, чтобы выманить у водителей деньги и данные банковских карт. Злоумышленники создали поддельный Telegram-бот, который выдает себя за официальный сервис проверки штрафов.
О новой схеме сообщили в Министерстве внутренних дел Украины со ссылкой на начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
Как работает мошенническая схема
Мошенники маскируются под официальный чат-бот «Штрафы ПДР» в Telegram. Они присылают водителям сообщения о якобы зафиксированных нарушениях правил дорожного движения и предлагают быстро оплатить штраф.
Сообщения максимально похожи на официальные: злоумышленники используют название бота, указывают реалистичные суммы взысканий и вымышленные номера постановлений об административных правонарушениях.
Далее водителю предлагают перейти по ссылке для оплаты. Но вместо государственного сервиса человек попадает на поддельный сайт, где собирают персональные данные, реквизиты карт и другую конфиденциальную информацию.
Как распознать фейковый штраф
В патрульной полиции назвали несколько признаков, которые могут свидетельствовать о мошенничестве. Прежде всего стоит обратить внимание на аккаунт, с которого приходит сообщение.
Подозрение должны вызвать недавно созданные Telegram-профили, неизвестные боты и аккаунты с пометкой «Не является официальным».
Еще один характерный признак - попытка заставить водителя как можно быстрее перевести деньги. Мошенники сообщают об ограниченном времени для оплаты, предлагают скидку или угрожают увеличением суммы штрафа.
Учтите: даже наличие номера постановления и правдоподобной суммы штрафа не гарантирует, что сообщение настоящее.
Где безопасно проверить штрафы
Проверять наличие штрафов нужно исключительно через официальные государственные сервисы. Это веб-портал Министерства внутренних дел, электронный кабинет водителя, приложение «Дія» или официальное мобильное приложение «Штрафы ПДР».
В случае сомнений относительно сообщения можно обратиться в подразделение административной практики управления патрульной полиции.
Полиция напоминает: если штраф за нарушение, зафиксированное в автоматическом режиме, не оплатили в течение десяти суток, владельцу авто присылают официальное постановление по почте. Поэтому спешить с оплатой после сообщения от неизвестного бота не стоит.
Что делать, если уже перешли по ссылке
Прежде всего не переходите по неизвестным ссылкам и не вводите персональные или платежные данные.
Если реквизиты карты уже указали на поддельном сайте, как можно быстрее обратитесь в банк и заблокируйте карту. Проверьте последние финансовые операции и сообщите о возможном мошенничестве правоохранителям.
В случае потери средств сохраните скриншоты сообщений, ссылки на подозрительный ресурс и другие материалы, которые помогут установить обстоятельства мошенничества.