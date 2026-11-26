Мошенники создали в Telegram поддельный бот «Штрафы ПДР», который присылает водителям фейковые сообщения о нарушениях и выманивает деньги и банковские данные. О схеме сообщили в МВД Украины.

Штрафы ПДР в Украине снова используют мошенники, чтобы выманить у водителей деньги и данные банковских карт. Злоумышленники создали поддельный Telegram-бот, который выдает себя за официальный сервис проверки штрафов.

О новой схеме сообщили в Министерстве внутренних дел Украины со ссылкой на начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Как работает мошенническая схема

Мошенники маскируются под официальный чат-бот «Штрафы ПДР» в Telegram. Они присылают водителям сообщения о якобы зафиксированных нарушениях правил дорожного движения и предлагают быстро оплатить штраф.

Сообщения максимально похожи на официальные: злоумышленники используют название бота, указывают реалистичные суммы взысканий и вымышленные номера постановлений об административных правонарушениях.

Далее водителю предлагают перейти по ссылке для оплаты. Но вместо государственного сервиса человек попадает на поддельный сайт, где собирают персональные данные, реквизиты карт и другую конфиденциальную информацию.

Как распознать фейковый штраф

В патрульной полиции назвали несколько признаков, которые могут свидетельствовать о мошенничестве. Прежде всего стоит обратить внимание на аккаунт, с которого приходит сообщение.

Подозрение должны вызвать недавно созданные Telegram-профили, неизвестные боты и аккаунты с пометкой «Не является официальным».

Еще один характерный признак - попытка заставить водителя как можно быстрее перевести деньги. Мошенники сообщают об ограниченном времени для оплаты, предлагают скидку или угрожают увеличением суммы штрафа.

Учтите: даже наличие номера постановления и правдоподобной суммы штрафа не гарантирует, что сообщение настоящее.

Где безопасно проверить штрафы

Проверять наличие штрафов нужно исключительно через официальные государственные сервисы. Это веб-портал Министерства внутренних дел, электронный кабинет водителя, приложение «Дія» или официальное мобильное приложение «Штрафы ПДР».

В случае сомнений относительно сообщения можно обратиться в подразделение административной практики управления патрульной полиции.

Полиция напоминает: если штраф за нарушение, зафиксированное в автоматическом режиме, не оплатили в течение десяти суток, владельцу авто присылают официальное постановление по почте. Поэтому спешить с оплатой после сообщения от неизвестного бота не стоит.

Что делать, если уже перешли по ссылке

Прежде всего не переходите по неизвестным ссылкам и не вводите персональные или платежные данные.

Если реквизиты карты уже указали на поддельном сайте, как можно быстрее обратитесь в банк и заблокируйте карту. Проверьте последние финансовые операции и сообщите о возможном мошенничестве правоохранителям.

В случае потери средств сохраните скриншоты сообщений, ссылки на подозрительный ресурс и другие материалы, которые помогут установить обстоятельства мошенничества.