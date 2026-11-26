С наступлением холодов под капотом автомобиля может прятаться живое существо, которое водитель не заметит. В полиции рассказали, что нужно сделать, прежде чем заводить двигатель.

Безопасность автомобиля зимой касается не только резины и топлива. Патрульная полиция предупредила водителей о неожиданной угрозе, которая появляется именно в холодное время года, - в моторном отсеке могут прятаться животные.

Чаще всего тепло там ищут коты. В холодные ночи они залезают под капот, чтобы согреться возле двигателя, и остаются там до самого утра. Водитель, который просто садится в авто и нажимает кнопку запуска, не догадывается, что внутри может быть живое существо.

Чем это опасно

Запуск двигателя, когда под капотом животное, обычно заканчивается трагично. Кота может затянуть ремнем или пасовой передачей, он получает тяжелые травмы или погибает на месте. Кроме того, может пострадать и сам автомобиль: животное может перегрызть проводку или шланги.

Полицейские подчеркивают: проблема распространена по всей Украине, а не только в селах или на окраинах. Бездомные коты и домашние, которых выпускают на улицу, одинаково ищут теплое место.

Как проверить авто перед запуском

Перед тем как заводить двигатель, патрульная полиция советует выполнить несколько простых действий. Они занимают считанные секунды, но спасают жизнь животному.

Постучите по капоту несколько раз ладонью или кулаком.

Подождите несколько секунд и прислушайтесь, нет ли звуков.

По возможности откройте капот и осмотрите моторный отсек.

Сигнализация или короткий звуковой сигнал тоже помогают напугать животное.

На что обратить внимание

Если вы услышали мяуканье, шорох или другие звуки из-под капота, не пытайтесь вытащить животное силой. Испуганное, оно может забиться еще глубже. Лучше подождать, пока оно выйдет само, или обратиться за помощью.

Особенно внимательными нужно быть после холодных ночей, когда температура опускается ниже нуля. Именно тогда коты чаще всего ищут убежище в моторном отсеке.

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