Звичний алгоритм «зупинився - перевів у P - заглушив двигун» поступово вбиває автоматичну коробку передач. Пояснюємо, як правильно паркувати машину, щоб не потрапити на дорогий ремонт трансмісії.

Штрафи для водіїв в Україні хвилюють багатьох, але є й тихі помилки, які б'ють по гаманцю роками. Одна з них - звичка ставити автоматичну коробку в режим P, не вмикаючи спершу стоянкове гальмо.

Багато водіїв, які пересіли на машини з автоматом, діють за простим алгоритмом: зупинився, перевів важіль у положення P і заглушив двигун. З технічного погляду це неправильно, бо створює зайве навантаження на вузли коробки передач.

Коли селектор переходить у положення P, всередині коробки спрацьовує паркувальний стопор - металевий «собачка», який входить у зачеплення із шестернею вихідного вала та блокує її обертання. Цей механізм не призначений утримувати масу машини навіть на ледь помітному схилі.

Як правильно паркувати авто з автоматом

Правильна послідовність дій така: зупиніть авто, тримаючи педаль гальма натиснутою, переведіть селектор у нейтраль (N), увімкніть стоянкове гальмо - ручне або електронне. Потім відпустіть основну педаль гальма, щоб переконатися, що машина повністю утримується гальмівною системою. Лише після цього остаточно переведіть важіль у режим P.

Так вага автомобіля лягає на гальмівні колодки, а не на внутрішні механізми дорогої трансмісії. Колодки значно дешевші та простіші в обслуговуванні, ніж деталі автоматичної коробки.

Що буде, якщо постійно ігнорувати стоянкове гальмо

Перша ознака проблеми - важіль починає рухатися туго, коли ви переводите його з P у режим D або R. Також може з'явитися характерний металевий «клац» або удар, що свідчить про напругу в механізмі.

Згодом постійний тиск на паркувальний стопор спричиняє деформацію зачепа або місця його кріплення. У крайніх випадках після довгої стоянки на крутому схилі без ручника механізм може заклинити, і тоді доведеться повністю розбирати коробку передач.

За оцінкою автомайстрів із профільної мережі СТО, заміна паркувального стопора разом із розбором автоматичної коробки коштує в Україні від 15 до 35 тисяч гривень залежно від марки авто. «Водії часто не здогадуються, що причиною заклинілої коробки став саме паркувальний стопор, а ремонт виходить не дешевший, ніж встановлення контрактної АКПП», - пояснюють майстри в коментарі Politeka.

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