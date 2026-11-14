Головний сервісний центр МВС під час Тижня безпеки дорожнього руху нагадав водіям про правила користування ременями безпеки та дитячими автокріслами. За порушення - штраф 510 гривень, але реальна ціна помилки під час ДТП значно вища.

Штрафи для водіїв в Україні знову нагадують про себе: Головний сервісний центр МВС запустив інформаційну кампанію до Тижня безпеки дорожнього руху. Водіям і пасажирам пояснили, чому ремінь безпеки та дитяче крісло - це захист життя, а не забаганка поліції.

За порушення правил користування ременями безпеки передбачено штраф 510 гривень. Але головний ризик значно серйозніший: непристебнута людина під час аварії може отримати тяжкі травми або загинути.

Пристібатися мають усі, а не лише водій

Правило стосується кожного місця в салоні, обладнаного ременем. Пасажир на задньому сидінні під час зіткнення не лише ризикує сам, а й може травмувати людину, яка сидить попереду.

У МВС спростували поширений міф, ніби коротка поїздка не потребує ременя. ДТП не залежить від довжини маршруту: навіть на невеликій міській швидкості сили при різкій зупинці дуже великі, а тіло продовжує рухатися вперед.

Подушка безпеки не замінює ремінь

Airbag створений як додаткова система і розрахований на те, що людина вже утримується ременем у правильному положенні. Без цього тіло рухається назустріч подушці надто швидко, і сама подушка здатна завдати травм.

Важливо і правильно розташувати ремінь: нижня частина має лежати низько на тазових кістках, а не на животі, діагональна стрічка - проходити через середину плеча та грудну клітку. Не можна пропускати її під рукою або за спиною.

Дитяче крісло: що важливо знати

Дитину не можна просто тримати на руках - під час зіткнення дорослий фізично не здатний її втримати. Дітей зростом менше 150 сантиметрів у легковому авто потрібно перевозити лише у дитячій утримуючій системі, яка відповідає зросту та масі дитини.

Окремо МВС звертає увагу на товстий зимовий одяг: об'ємна куртка створює зазор між ременем і тілом, тому під час аварії ремені можуть виявитися надто вільними. Краще зняти куртку, пристебнути дитину і накрити її пледом зверху.

Для найменших безпечніше положення проти напрямку руху - воно краще захищає шию та хребет. Переходити у положення обличчям уперед слід за межами конкретного крісла, а не лише за віком дитини.

Тварини теж мають бути зафіксовані

Собака або кіт, який вільно пересувається салоном, може потрапити під педалі, закрити огляд або відволікти водія. Для невеликих тварин рекомендують міцні переноски, для собак - спеціальні автомобільні шлеї або транспортні бокси, які теж потрібно надійно закріплювати.

Що перевірити перед поїздкою

Безпечна поїздка починається ще до запуску двигуна. Водію варто переконатися, що всі пасажири пристебнуті, дитяче крісло встановлене правильно, а тварини не заважають керуванню. Це займає кілька секунд, але найбільше зменшує тяжкість наслідків ДТП.

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