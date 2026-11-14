Через «єдині ветеранські вікна» в ЦНАП можна оформити понад 20 послуг: статуси, посвідчення, грошову допомогу і компенсацію оренди житла, не бігаючи по установах.

Пільги для ветеранів війни в Україні тепер оформлюються простіше: ветерани, ветеранки та родини загиблих захисників можуть звертатися по державні послуги через «єдині ветеранські вікна» у ЦНАП. Тут допомагають оформити заяви та передати документи відповідальним установам, не змушуючи людину самостійно обходити кожну з них.

Загалом через ЦНАП доступні понад 20 ветеранських послуг. Їхній перелік визначений постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2025 року № 1226, повідомили в Мінветеранів.

Які статуси можна оформити

У ЦНАП приймають документи на встановлення одразу кількох статусів. Йдеться про учасника бойових дій (для добровольців), особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого ветерана війни, а також члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Окремо можна оформити статус учасника війни та постраждалого учасника Революції Гідності. У цьому ж вікні видають, продовжують і замінюють відповідні посвідчення.

Які виплати допоможуть оформити

Крім статусів, через ЦНАП можна подати заяву на одноразову грошову допомогу. Вона передбачена для осіб з інвалідністю внаслідок війни, родин загиблих Захисників і Захисниць, а також волонтерів.

Доступна й компенсація вартості оренди житла для Захисників і Захисниць України. Також тут можна отримати інформацію з Єдиного державного реєстру ветеранів війни та подати заяви на послуги, які надає безпосередньо Мінветеранів.

Важлива деталь: електронну заяву на встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та статусу члена сім'ї загиблого можна подати через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Як підготуватися до візиту в «єдине ветеранське вікно»

Щоб похід у ЦНАП минув без зайвих разів, фахівці радять діяти за простим планом. Спочатку визначте, яка саме послуга потрібна, і зателефонуйте до обраного ЦНАП, щоб уточнити, чи приймають там документи та чи потрібен попередній запис.

Далі дізнайтеся точний перелік документів. Зазвичай потрібні паспорт і податковий номер, а залежно від звернення можуть знадобитися посвідчення ветерана, медичні документи, підтвердження родинних зв'язків, договір оренди або банківські реквізити IBAN.

Перевірте, чи в усіх документах збігаються прізвище, ім'я та дати. Якщо змінювали прізвище, підготуйте документ, який це підтверджує. Під час подання переконайтеся, що правильно вказані контакти, реквізити та перелік доданих документів, і попросіть підтвердження прийняття або реєстраційний номер звернення.

Насамкінець з'ясуйте строк розгляду і спосіб, яким вам повідомлять про результат. Варто пам'ятати: ЦНАП лише приймає й передає документи, а остаточне рішення про статус, допомогу чи компенсацію ухвалює уповноважений орган за правилами конкретної послуги.

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