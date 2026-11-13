У суботу, 14 листопада, за новим церковним календарем вшановують апостола Пилипа. Це останній день перед Пилипівкою - 40-денним Різдвяним постом, який розпочнеться вже 15 листопада.

Церковні свята листопада та їхні прикмети щодня нагадують про давні звичаї. У суботу, 14 листопада, за новим церковним календарем вшановують апостола Пилипа, а вже наступного дня розпочинається сорокаденний Різдвяний піст - Пилипівка.

Апостол Пилип був одним із дванадцяти учнів Ісуса Христа. У церковній традиції його пам'ятають як проповідника, який навертав людей до християнства і прийняв мученицьку смерть за віру. Тому 14 листопада віряни звертаються до святого з молитвами, а сам день у народі називають Пилипів день, або Пилипівські заговини.

Коли починається Пилипівка і скільки вона триває

Пилипівка - це Різдвяний піст, що передує святу Різдва Христового. За новим календарем у 2026 році він розпочинається в неділю, 15 листопада, і триватиме сорок днів - до 24 грудня включно.

Саме тому 14 листопада називають заговинами: це останній день, коли на столі ще могли бути м'ясні та молочні страви. Люди напередодні посту намагалися доїсти все "скоромне", тобто їжу з м'яса, яєць і сиру, аби легше увійти в тривалий піст.

Що не можна робити 14 листопада за народними повір'ями

Із Пилиповим днем у побутовому календарі пов'язані кілька давніх застережень. Це народні повір'я, а не церковні заборони, але їх довго передавали в родинах:

Не починали нових важливих справ, які не можна завершити до початку посту.

Намагалися не сваритися, аби не входити в піст із образами та гнівом.

Не позичали гроші, бо вірили, що разом із ними можна віддати з дому достаток.

Не влаштовували гучних забав, готуючись до спокійних постових тижнів.

Натомість цього дня радили порозумітися з близькими, розрахуватися з боргами та завершити домашні справи, щоб увійти в Різдвяний піст із миром.

Народні прикмети на 14 листопада

У середині листопада люди уважно стежили за погодою, щоб дізнатися, якою буде зима:

Тримається тепла погода - чекали на ранню весну.

Уранці з'явилася мряка - остерігалися вечірніх приморозків.

Випав стійкий сніг - казали, що зима буде довгою.

Хмари пливуть проти вітру - незабаром сніг.

Водночас старі погодні спостереження часто були прив'язані до дат юліанського календаря, тож не всі традиційні прикмети можна буквально переносити на сучасну дату.

Кому святкувати іменини 14 листопада

За церковним календарем цього дня свої іменини можуть відзначати люди, чиїм небесним покровителем є апостол Пилип. Передусім це Пилип і Філіп та похідні від цього імені форми. День ангела конкретної людини традиційно визначають за її святим покровителем і календарем церкви, до якої вона належить.

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