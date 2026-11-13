Президент підписав закон №5007-IX, який запроваджує в Україні європейську систему безпеки працівників: замість охорони праці - регулярне оцінювання професійних ризиків роботодавцем.

Відповідальність роботодавців в Україні посилять новим законом - Володимир Зеленський 9 листопада підписав документ №5007-IX «Про безпеку та охорону здоров'я працівників на роботі», який змінює правила охорони праці.

Документ міняє сам підхід держави до безпеки на виробництві. Замість традиційного акценту на «охороні праці» в Україні запроваджують європейську концепцію «безпеки працівника», повідомляють у пресслужбі Верховної Ради.

Що саме змінюється

Головним завданням закон визначає усунення або мінімізацію ризиків для життя і здоров'я працівників під час роботи. Відповідальність за безпечні умови закріплюють за роботодавцем через регулярне оцінювання професійних ризиків.

Роботодавці мають оцінювати ризики, які можуть виникнути на кожному робочому місці, і усувати їх до того, як станеться нещасний випадок.

Нові терміни в законодавстві

Закон вводить поняття, яких раніше в українському трудовому праві не було:

професійний ризик та його оцінювання;

інцидент;

робоче місце;

шкідливі та небезпечні професійні фактори;

аудит системи управління безпекою працівників;

представники працівників.

Закон є євроінтеграційним: він впроваджує систему запобігання виробничим ризикам за принципами оцінювання, контролю та управління, визначеними Директивою Ради ЄС 89/391/ЄЕС.

Кого це торкнеться

Зміни стосуються всіх працівників і роботодавців, незалежно від галузі. Найбільше увагу документ приділяє тим, хто працює у важких, шкідливих і небезпечних умовах.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт у цілому 12 жовтня 2026 року. Тепер, після підпису президента, документ запускає оновлення всієї системи охорони праці.

Чому профспілки закликали ветувати закон

Федерація профспілок України просила главу держави ветувати документ. Там вважають, що ухвалена редакція може звузити чинні трудові гарантії, особливо для тих, хто працює у важких умовах.

У ФПУ пояснювали, що над законом у 2024-2025 роках працювала тристороння робоча група, однак ухвалили редакцію 2023 року без частини напрацювань. Водночас профспілки підтримують оновлення законодавства щодо безпеки праці.

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