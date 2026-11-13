Свіжі деревні опилки вимивають із ґрунту азот, тому перед внесенням на грядки їх треба правильно підготувати. Розповідаємо, як використати тирсу без шкоди для рослин.

Тирса на городі може як допомогти рослинам, так і забрати в них живлення. Головна небезпека свіжих опилок у тому, що вони вимивають із ґрунту азот, без якого овочі й зелень не можуть нормально рости.

Проблема криється в складі деревини. У ній багато вуглецю і дуже мало азоту. Коли опилки змішують із землею, мікроорганізми починають їх розкладати і використовують для цього доступний ґрунтовий азот. У результаті рослинам може не вистачати поживних речовин.

Помітити нестачу азоту можна за такими ознаками: листя блідне або жовтіє, ріст овочевих культур сповільнюється, молоді пагони стають слабкими, а врожайність знижується.

Важливо: якщо свіжі опилки не закопувати, а залишити на поверхні як мульчу, ризик нестачі азоту значно менший.

Де можна використати опилки на городі

Деревні відходи можуть стати в пригоді одразу для кількох цілей. Тонкий шар опилок під полуницею допомагає зберігати вологу, а ягоди менше торкаються землі й лишаються чистішими після дощу.

Навколо дерев і кущів матеріал можна розсипати шаром приблизно 2-3 см, лишаючи вільне місце біля стовбура. Це стримає бур'яни і зменшить випаровування води.

Опилки між грядками допоможуть позбутися бруду після дощу. Щоправда, дрібні частинки з часом ущільнюються, тому таке покриття доведеться оновлювати.

Як підготувати свіжі опилки перед внесенням у ґрунт

Найбезпечніший спосіб - попередньо компостувати матеріал. Для цього складіть опилки в компостну купу, чергуючи їх із багатими на азот компонентами: скошеною травою, зеленими рослинними рештками і гноєм.

Періодично зволожуйте суміш і перемішуйте, щоб усередину надходило повітря. Розкладання може тривати від кількох місяців до року і довше. Готовий компост має темний колір, пухку структуру і приємний землистий запах.

Якщо потрібно внести недостатньо перепрілі опилки безпосередньо в ґрунт, знадобиться додаткове азотне підживлення. Наприклад, використовують карбамід, але його кількість слід розраховувати з урахуванням обсягу опилок і потреб культур.

Які опилки категорично не можна використовувати

Для городу підходять лише відходи чистої, необробленої деревини. Не беріть опилки від ДСП, МДФ, пофарбованих, лакованих або просочених захисними речовинами дощок. У них містяться небажані хімічні сполуки.

Раніше Politeka повідомляла, тирса на городі: коли мульча допомагає рослинам, а коли забирає у них живлення.