Тирса на городі може як допомогти рослинам, так і забрати в них живлення. Головна небезпека свіжих опилок у тому, що вони вимивають із ґрунту азот, без якого овочі й зелень не можуть нормально рости.
Проблема криється в складі деревини. У ній багато вуглецю і дуже мало азоту. Коли опилки змішують із землею, мікроорганізми починають їх розкладати і використовують для цього доступний ґрунтовий азот. У результаті рослинам може не вистачати поживних речовин.
Помітити нестачу азоту можна за такими ознаками: листя блідне або жовтіє, ріст овочевих культур сповільнюється, молоді пагони стають слабкими, а врожайність знижується.
Важливо: якщо свіжі опилки не закопувати, а залишити на поверхні як мульчу, ризик нестачі азоту значно менший.
Де можна використати опилки на городі
Деревні відходи можуть стати в пригоді одразу для кількох цілей. Тонкий шар опилок під полуницею допомагає зберігати вологу, а ягоди менше торкаються землі й лишаються чистішими після дощу.
Навколо дерев і кущів матеріал можна розсипати шаром приблизно 2-3 см, лишаючи вільне місце біля стовбура. Це стримає бур'яни і зменшить випаровування води.
Опилки між грядками допоможуть позбутися бруду після дощу. Щоправда, дрібні частинки з часом ущільнюються, тому таке покриття доведеться оновлювати.
Як підготувати свіжі опилки перед внесенням у ґрунт
Найбезпечніший спосіб - попередньо компостувати матеріал. Для цього складіть опилки в компостну купу, чергуючи їх із багатими на азот компонентами: скошеною травою, зеленими рослинними рештками і гноєм.
Періодично зволожуйте суміш і перемішуйте, щоб усередину надходило повітря. Розкладання може тривати від кількох місяців до року і довше. Готовий компост має темний колір, пухку структуру і приємний землистий запах.
Якщо потрібно внести недостатньо перепрілі опилки безпосередньо в ґрунт, знадобиться додаткове азотне підживлення. Наприклад, використовують карбамід, але його кількість слід розраховувати з урахуванням обсягу опилок і потреб культур.
Які опилки категорично не можна використовувати
Для городу підходять лише відходи чистої, необробленої деревини. Не беріть опилки від ДСП, МДФ, пофарбованих, лакованих або просочених захисними речовинами дощок. У них містяться небажані хімічні сполуки.
Раніше Politeka повідомляла, тирса на городі: коли мульча допомагає рослинам, а коли забирає у них живлення.