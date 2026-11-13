Польська мережа Pepco відкрила перші три магазини в Києві і претендує на звання дискаунтера №1. Порівняли ціни на десять категорій одягу і товарів для дому із Sinsay та «Авророю»: дешевшою за конкурентів Pepco виявилася далеко не скрізь.

Ціни на одяг і товари для дому у нових магазинах Pepco виявилися не найнижчими. Польська мережа відкрила перші три точки в Києві і претендує на звання дискаунтера №1, але порівняння із Sinsay та «Авророю» показало: дешевше далеко не скрізь.

Pepco заснували у Польщі 2004 року. До виходу в Україну мережа мала понад 4000 магазинів у 18 країнах і щомісяця обслуговувала понад 35 мільйонів покупців. У 2025 році виторг Pepco Group зріс на 8,7% до 4,5 мільярда євро, а чистий прибуток - на 19,7% до 219 мільйонів євро.

Україна стала 20-м ринком для Pepco. Перші магазини відкрили у столиці, а до кінця року мережа планує вийти ще на два регіональні ринки. Операційний директор Pepco у Центральній та Східній Європі Марцін Станко пояснював: «Якщо Pepco хоче бути найкращим гравцем на ринку, щоденні ціни мають бути низькими».

У магазині в Dream Yellow площею 612 квадратних метрів представлено понад 45 товарних груп: одяг для всієї родини, домашній текстиль, іграшки, канцтовари та побутові дрібниці. Примірочних немає, тож одяг доведеться обирати без примірки, а умови повернення варто уточнювати одразу.

Retailers.ua порівняв ціни на десять категорій товарів станом на початок листопада 2026 року. І Pepco виявилася не найдешевшою. Пледи тут коштували від 480 гривень, тоді як у Sinsay - від 189, а в «Аврорі» - від 199 гривень. Рушники у Pepco стартували від 110 гривень, у Sinsay - від 99, а в «Аврорі» - від 57 гривень.

Натомість декоративні свічки в Pepco знайшли від 70 гривень, а в Sinsay - від 159. Харчові контейнери коштували від 70 та 129 гривень відповідно, а в «Аврорі» - лише від 14 гривень. Керамічні чашки в Pepco та Sinsay мали майже однакову стартову ціну - 70 і 69 гривень, тоді як в «Аврорі» - від 41 гривні.

Серед дитячих футболок найнижчу ціну зафіксували в Sinsay - 49 гривень. У Pepco футболки коштували від 95, а в «Аврорі» - від 189 гривень. Тож привабливий цінник у Pepco не завжди означає найнижчу ціну серед конкурентів.

Як не переплатити за покупку

Оцінювати вигоду варто не лише за стартовою ціною, а й за характеристиками речі: розмір і матеріал пледа, місткість контейнера чи кількість виробів в упаковці. У мережах можуть бути дешевші або дорожчі товари, а ціни змінюються через акції та оновлення колекцій.

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