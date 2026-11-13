Польская сеть Pepco открыла первые три магазина в Киеве и претендует на звание дискаунтера №1. Сравнили цены на десять категорий одежды и товаров для дома с Sinsay и «Авророй»: дешевле конкурентов Pepco оказалась далеко не везде.

Цены на одежду и товары для дома в новых магазинах Pepco оказались не самыми низкими. Польская сеть открыла первые три точки в Киеве и претендует на звание дискаунтера №1, но сравнение с Sinsay и «Авророй» показало: дешевле далеко не везде.

Pepco основали в Польше в 2004 году. До выхода в Украину сеть насчитывала более 4000 магазинов в 18 странах и ежемесячно обслуживала более 35 миллионов покупателей. В 2025 году выручка Pepco Group выросла на 8,7% до 4,5 миллиарда евро, а чистая прибыль - на 19,7% до 219 миллионов евро.

Украина стала 20-м рынком для Pepco. Первые магазины открыли в столице, а до конца года сеть планирует выйти еще на два региональных рынка. Операционный директор Pepco в Центральной и Восточной Европе Марцин Станко объяснял: «Если Pepco хочет быть лучшим игроком на рынке, ежедневные цены должны быть низкими».

В магазине в Dream Yellow площадью 612 квадратных метров представлено более 45 товарных групп: одежда для всей семьи, домашний текстиль, игрушки, канцтовары и бытовые мелочи. Примерочных нет, поэтому одежду придется выбирать без примерки, а условия возврата стоит уточнять сразу.

Retailers.ua сравнил цены на десять категорий товаров по состоянию на начало ноября 2026 года. И Pepco оказалась не самой дешевой. Пледы здесь стоили от 480 гривен, тогда как в Sinsay - от 189, а в «Авроре» - от 199 гривен. Полотенца в Pepco стартовали от 110 гривен, в Sinsay - от 99, а в «Авроре» - от 57 гривен.

Зато декоративные свечи в Pepco нашли от 70 гривен, а в Sinsay - от 159. Пищевые контейнеры стоили от 70 и 129 гривен соответственно, а в «Авроре» - лишь от 14 гривен. Керамические чашки в Pepco и Sinsay имели почти одинаковую стартовую цену - 70 и 69 гривен, тогда как в «Авроре» - от 41 гривни.

Среди детских футболок самую низкую цену зафиксировали в Sinsay - 49 гривен. В Pepco футболки стоили от 95, а в «Авроре» - от 189 гривен. Поэтому привлекательный ценник в Pepco не всегда означает самую низкую цену среди конкурентов.

Как не переплатить за покупку

Оценивать выгоду стоит не только по стартовой цене, но и по характеристикам вещи: размер и материал пледа, вместимость контейнера или количество изделий в упаковке. В сетях могут быть более дешевые или дорогие товары, а цены меняются из-за акций и обновления коллекций.

Ранее Politeka сообщала, цены на молочные продукты могут взлететь.

Также Politeka сообщала, на сколько выросли цены на стройматериалы за год.