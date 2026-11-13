Ребёнок видел, как травят одноклассника, но боится говорить. Юристы объяснили, могут ли вызвать несовершеннолетнего свидетеля в суд по делу о буллинге и как защитить права ребёнка.

Случаи буллинга в школах теперь рассматривают по-новому, и родители всё чаще спрашивают, может ли их ребёнок оказаться в суде свидетелем. Ответ юристов однозначный: да, ребёнка, который видел травлю, могут вызвать в суд, даже если он боится говорить.

Буллинг в Украине - это административное правонарушение по статье 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Дело рассматривает суд, и именно он решает, кого заслушать как свидетеля. Наказание для обидчика предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы от 20 до 40 часов за первый случай. Если травлю совершили повторно, группой лиц или в отношении малолетнего, штраф вырастает до 1700-3400 гривен.

Свидетелем в таком деле может быть любой, кому известны обстоятельства события, в том числе несовершеннолетний. Ребёнка, который видел буллинг, могут вызвать повесткой, а его показания суд учитывает при принятии решения. Нижней возрастной границы для свидетеля в административном производстве закон не устанавливает.

В то же время закон защищает ребёнка. По общему правилу несовершеннолетнего свидетеля допрашивают в присутствии законного представителя - отца, матери или опекуна. Чтобы снизить стресс, на заседание можно пригласить педагога или психолога. Кроме того, по статье 63 Конституции Украины ребёнок вправе отказаться давать показания против себя, членов семьи или близких родственников.

Что делать родителям, если ребёнок стал свидетелем буллинга

Главное - не давить на ребёнка и объяснить, что его рассказ может помочь остановить травлю. Практические шаги для родителей:

Спокойно поговорите с ребёнком дома, без давления, чтобы он рассказал, что видел.

Обратитесь к директору школы с заявлением о случае буллинга - школа обязана рассмотреть его и сообщить полиции.

Если ребёнка вызывают в суд - сходите вместе с ним и предупредите о праве на присутствие родителей и психолога.

Объясните ребёнку, что говорить правду - это не «доносить», а защищать себя и других.

Если ребёнок боится, психологи советуют не заставлять его давать показания под давлением. Лучше заранее подготовить его: рассказать, что происходит в суде, кто там будет и зачем нужен его рассказ. Как именно проходит допрос несовершеннолетнего свидетеля, объясняет Судебно-юридическая газета.

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