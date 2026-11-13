Верховная Рада ввела новый 183-дневный ценз: за быструю перепродажу легкового авто придётся отдать до 23% суммы в виде налогов. Рассказываем, кого это коснётся и как избежать уплаты.

Продажа авто в Украине теперь облагается жёстче для тех, кто перепродаёт машину быстро. Верховная Рада ввела новый 183-дневный ценз: если вы продали легковое авто раньше, чем через 183 дня после покупки, с такой продажи придётся заплатить до 23% в виде налогов.

Раньше один легковой автомобиль в год можно было продать вообще без налогообложения: первый продаж в течение календарного года доходом не считался, и налог не удерживали. Теперь это правило начинает работать иначе для тех, кто делает это слишком быстро.

Что именно изменилось

Суть ценза в том, что продажа авто в течение 183 дней после его приобретения теперь квалифицируется как систематическая предпринимательская деятельность. То есть государство считает такого продавца не обычным человеком, избавляющимся от собственной машины, а перекупщиком, который зарабатывает на разнице цен.

Из-за этого доход от такой продажи облагается как доход физлица: 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Вместе выходит 23% от суммы продажи.

Например, если вы купили авто за 10 000 долларов, а через три месяца продали за те же деньги, придётся отдать государству 23% от выручки. Это полностью меняет экономику быстрой перепродажи машин.

Кто реально попадает под новые правила

Больше всего нововведение ударит по перекупщикам, которые ставят машину на учёт на себя и продают её через несколько недель. Именно против таких схем и направлен закон.

Обычного владельца, который ездит на авто год и больше, ценз не затронет. Если машина была в вашей собственности более 183 дней, продажа оформляется по старым правилам, и первый продаж за год остаётся без налога.

Как избежать уплаты 23%

Есть несколько легальных способов не платить 23% при продаже машины. Первый и самый очевидный - дождаться, пока с момента покупки пройдёт 183 дня.

Второй вариант - воспользоваться правилом первого продажа за год. Если вы в течение календарного года продаёте лишь одно авто и оно было в собственности более 183 дней, налог не возникает вовсе.

Если же вы продаёте второе и больше авто за год, то с каждого последующего продажа облагается разница между ценой покупки и ценой продажи, а не вся сумма выручки. Важно сохранить документы о первоначальной стоимости авто, чтобы доказать эту разницу.

Новые правила уже утверждены Верховной Радой. Детальный механизм администрирования ещё дорабатывается, поэтому перед продажей авто стоит проверить актуальные разъяснения налоговой службы.

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