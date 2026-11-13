С января 2027 года требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет вырастут до 34 лет. Тем, кому не хватит стажа, придется выходить на пенсию позже - в 63 или 65 лет.

Требования к стажу для пенсии в Украине растут каждый год: уже с 1 января 2027 года части украинцев не хватит страхового стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет.

Как сообщает OBOZ.UA, главная цифра, которую называют в материале, - 34 года. Именно столько страхового стажа понадобится с 2027 года для выхода на пенсию в 60 лет.

Сейчас, в 2026 году, для пенсии в 60 лет нужно иметь 33 года стажа. То есть требование вырастет на один год. И это не предел: каждый год порог будут повышать, пока он не достигнет 35 лет в 2028 году.

Тем, кому не хватит стажа до 60 лет, предлагают два варианта. Первый - выйти на пенсию в 63 года: там порог стажа значительно ниже. Второй - дождаться 65 лет, где хватит лишь минимальных 15 лет стажа.

Кто рискует не выйти на пенсию вовремя

Больше всего под новые требования попадают те, кто работал неофициально или имел длительные перерывы в работе. Годы без уплаты единого социального взноса в стаж не засчитываются.

Есть также категории, которым часть периодов могут добавить к стажу - например, учеба в вузе, служба в армии, декретный отпуск или уход за человеком с инвалидностью. Перечень таких периодов ограничен и требует документального подтверждения.

Как проверить свой стаж

Проще всего это сделать в электронном кабинете Пенсионного фонда на сайте portal.pfu.gov.ua или в приложении «Дія». Там видно, сколько лет стажа уже зачислено и есть ли «пропуски».

Если стажа не хватает, его можно докупить, заключив договор о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании. Но перед этим специалисты советуют просчитать, окупится ли такая покупка.

Докупить стаж обычно выгодно тем, кому до необходимого порога не хватает одного-двух лет. В таком случае человек раньше начинает получать выплаты, и расходы возвращаются быстрее.

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