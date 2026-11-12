В октябре вторичный рынок жилья в Украине заметно остыл, а спрос упал почти по всей стране. В то же время цены на квартиры в западных городах продолжают расти, и Львов с Ужгородом уже обогнали Киев по стоимости средней квартиры.

Цены на жилье в Украине снова изменились - в октябре вторичный рынок остыл, а спрос упал почти по всей стране, как сообщает OBOZ.UA. В то же время квартиры в западных городах дорожают, и Львов с Ужгородом уже обогнали Киев по стоимости средней квартиры.

Самым дорогим городом для покупки жилья остается Львов. За среднюю квартиру там просят около 75 тысяч долларов, что на 9% больше, чем год назад. Сразу за ним идет Ужгород с ценником в 67 тысяч долларов (+8%). Для сравнения, в Киеве такое же жилье в среднем стоит 66 тысяч долларов.

В других западных городах цены тоже уверенно ползут вверх. В Черновцах квартира обойдется ориентировочно в 63 тысячи долларов (+17%), в Луцке - в 58 тысяч (цена за год почти не изменилась), а в Ровно - в 57 тысяч долларов (+8%).

Быстрее всего жилье дорожает в Тернополе и Ивано-Франковске - за год ценники там подскочили почти на четверть. Сейчас в Тернополе за квартиру просят около 53,4 тысячи долларов, а во Франковске - 49,3 тысячи. Несмотря на резкий скачок, Ивано-Франковск до сих пор остается самым дешевым среди областных центров запада.

Дорожает и аренда. По подсчетам ЛУН Статистика, в центре Ивано-Франковска аренда однокомнатной квартиры составляет 24 144 гривны при зарплате 30 000 гривен, то есть около 80% дохода. В Галицком районе Львова - 25 109 гривен при зарплате 33 060 гривен.

Наибольшая нагрузка - в Киеве. Аренда однокомнатной квартиры на Печерске стоит 32 095 гривен в месяц, а при средней зарплате 37 500 гривен это около 86% заработка. В Днепре и Одессе ситуация легче: там на аренду уходит 48% и 46% зарплаты соответственно.

Причина такого разрыва - внутреннее перемещение населения. Часть граждан переезжает именно в западные области, поэтому спрос там растет, а вместе с ним и цены. Как объяснила руководитель ЛУН Статистика Людмила Кирюхина, более низкая цена аренды не всегда означает более доступное жилье - важно, сколько человек зарабатывает в этом городе.

На что обратить внимание в договоре купли-продажи

Перед подписанием сделки стоит проверить несколько вещей, чтобы не потерять деньги.

Проверьте документы на квартиру: право собственности, отсутствие обременений и арестов в реестре.

Зафиксируйте в договоре реальную цену, а не заниженную - это защитит вас в случае расторжения сделки.

Пропишите сроки передачи квартиры и ответственность за их нарушение.

Убедитесь, что в квартире никто не зарегистрирован, а коммунальных долгов нет.

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