На ринку досі є житло за 20 000 доларів - і однокімнатні квартири, і трикімнатні, і будинки із землею в різних регіонах України.

Ціни на квартири в Україні лишаються прийнятними - придбати власне житло за 20 000 доларів цілком реально, однак вибір сильно залежить від міста й типу нерухомості. У межах такого бюджету на ринку є і невеликі однокімнатні квартири, і просторіші трикімнатні на вторинці, і приватні будинки із земельними ділянками. Перед угодою варто перевірити стан житла, документи й наявні витрати на ремонт.

Площа та стан об'єктів при цьому суттєво відрізняються. Як підрахували на агрегаторі DIM.RIA, за однакові гроші можна знайти як компактну квартиру в обласному центрі, так і велике житло в невеликому населеному пункті.

Які квартири можна купити за 20 000 доларів

При бюджеті до 20 000 доларів покупцям доступні і однокімнатні, і багатокімнатні квартири. Водночас більша площа не завжди означає кращий стан житла або вигідніше розташування. Серед актуальних пропозицій на DIM.RIA:

Кривий Ріг - однокімнатна квартира площею 40,8 кв. м за 19 500 доларів. Розташована на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки, продається з меблями та побутовою технікою.

Харків - однокімнатна квартира площею 35,2 кв. м за 19 900 доларів. Об'єкт на Салтівці, у квартирі раніше зробили капітальний ремонт.

Смолине Кіровоградської області - трикімнатна квартира площею 60,9 кв. м за 19 500 доларів. Є індивідуальне газове опалення, засклені балкон і лоджія.

Миколаїв - двокімнатна квартира площею 44,8 кв. м за 20 000 доларів. Житло частково потребує ремонту, кімнати суміжні.

Великодолинське Одеської області - однокімнатна квартира площею 36 кв. м за 20 000 доларів. Об'єкт у житловому комплексі, документи готові до переоформлення.

Які будинки продаються за 20 000 доларів

На ринку приватної нерухомості за ці гроші також є різні пропозиції. Частина будинків невелика за площею, але продається разом із земельними ділянками та господарськими будівлями. Серед актуальних варіантів:

Полтава - частина будинку площею 35 кв. м за 18 000 доларів. Дві кімнати, ділянка 2 сотки, газ, централізоване водопостачання та автономне опалення.

Шпола Черкаської області - будинок площею 90 кв. м за 19 000 доларів. П'ять кімнат, ділянка 30 соток, потрібен невеликий косметичний ремонт.

Лужани Чернівецької області - будинок площею 55 кв. м за 19 500 доларів. Дві кімнати, ділянка 12 соток, підведені газ та електроенергія.

Олександрівка Одеської області - будинок площею 45 кв. м за 17 500 доларів. Ділянка майже 10 соток, є газ, вода та електроенергія.

Сиваківці Вінницької області - будинок площею 45 кв. м за 18 000 доларів. Разом із житлом продається ділянка 18 соток.

У низці випадків покупець отримує не лише житлову площу, а й додаткову територію під сад, город чи господарство. Однак стан будинку, наявність комунікацій і потреба в ремонті - це те, що треба оцінювати окремо в кожному конкретному варіанті.

На що звернути увагу під час купівлі дешевого житла

Низька ціна не завжди означає, що покупка буде вигідною. Перед придбанням нерухомості варто закласти в бюджет витрати на ремонт, опалення, заміну комунікацій та облаштування приміщень. Часто саме ці «приховані» витрати з'їдають різницю між дешевим і ринковим об'єктом.

Що перевірити перед підписанням договору

Для квартир критично важливі стан будинку, поверх, планування та інфраструктура поблизу. Якщо йдеться про приватний будинок, додатково оцінюють стан даху й фундаменту, систему опалення і водопостачання, а також саму земельну ділянку. Перед угодою варто замовити перевірку документів у нотаріуса та переконатися, що на об'єкті немає обтяжень чи арештів.

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